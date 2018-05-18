Erzincan'da şehit aileleri için 5 ev alındı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş
, şehit aileleri için ev alan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Ahmet Tanoğlu
, Demirkent Belediye Başkanı Hakan Ördek, İşadamı Adem Mutlu ve İşadamı Mesut Öğütçü'yü makamında kabul etti.
Vali Ali Arslantaş, İçişleri Bakanlığı ve Erzincan Valiliği'nin yürüttüğü destek projesine katılımından dolayı iki ev alan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu'na, bir ev alan Demirkent Belediye Başkanı Hakan Ördek'e, bir ev alan İşadamı Adem Mutlu'ya ve bir ev alan İşadamı Mesut Öğütçü'ye teşekkür belgesi verdi.
Valisi Ali Arslantaş, vermiş olduğu teşekkür belgesinde şu ifadelere yer verdi; "Aziz Şehitlerimizin bizlere emanet bıraktığı yakınlarına yapmış olduğunuz maddi ve manevi desteklerle, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmaya sağladığınız katkılardan dolayı yüce Türk Milleti adına teşekkür ederim" dedi.