Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davada hep aynı ifadeler!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eski alay komutanı Muhsin Kutsi Barış

"ALARM VERİLDİ, İÇTİMAYA ALINDIK"

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar avukatları ve müştekiler hazır bulundu.

Savunma yapan eski uzman çavuş Haydar Özkaya, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı personelinin alarm reaksiyon süresinin ölçülmesi amacıyla 15 Temmuz akşamı alarm verildiğini, bunun üzerine gittiği kışlada terör saldırısı olduğu söylenerek içtimaya alındıklarını anlattı.

İçtimada, sanık eski binbaşı Osman Koltarla'nın, "Terör saldırıları varmış, sıkıyönetim ilan edilmiş" dediğini aktaran Özkaya, verdiği emirleri "mış, miş" şeklinde ifade etmesi sebebiyle Koltarla'nın yaşanan darbe girişiminden habersiz olduğunu düşündüğünü savundu.

İçtima alanından otobüslerle terör saldırısına müdahale amaçlı kışladan çıkarıldıklarını, gittikleri yerde yaşananlardan darbe girişimi olduğunu öğrendiklerini ileri süren Özkaya, ilerleyen saatlerde kanunsuz bir işe karışmadan alaya döndüklerini iddia etti.

Sanık Özkaya, darbe girişiminde bulunmadığını ve FETÖ üyesi olmadığını savunarak, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

"BİZE YALAN SÖYLEYENLERDEN ŞİKAYETÇİYİM"

Eski uzman çavuş Osman Çakmaklı, olay akşamı tatbikat yapılacağının söylenerek alaya çağrıldıklarını, daha sonra da terör saldırısı olduğu söylenerek kışlada kalmalarının sağlandığını anlattı.

"SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ"

İçtima alanına geçtiklerinde sanık eski binbaşı Koltarla'nın, "Terör saldırıları sebebiyle sıkıyönetim ilan edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu. Kanunlar ve nizamlar çerçevesinde hareket edeceğiz" ifadelerini kullandığını anlatan Çakmaklı, daha sonra terör saldırılarına müdahale için otobüslere bindirildiklerini söyledi.

"KÜLLİYE YERİNE ORAN LOJMANLARINA GÖTÜRÜLDÜK"

Emniyetini sağlamakla görevli oldukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmeyi beklerken, Milli Savunma Bakanlığı Oran lojmanlarına götürüldüklerini beyan eden sanık Çakmaklı, otobüsteki radyodan yaşananların terör saldırısı değil, darbe girişimi olduğunu öğrendikten sonra kışlaya döndüklerini belirtti.

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Çakmaklı, "(Tatbikat) olduğu söylenerek kandırıldım, darbe girişiminde bulunmadım. O gece bizi kandıran, bize yalan söyleyenlerden şikayetçiyim. Alay komutanı Muhsin Kutsi Barış, bize tatbikat yalanını uydurdu. Osman Koltarla'dan da şikayetçiyim." diye konuştu.

Sanık Çakmaklı, mahkemeden tahliyesini ve beraatini istedi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlanan TÜRKSAT baskını davasında, "darbe girişiminde bulunmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Melih Varol, olay günü Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda bulunmadığını iddia etti ve beraat talebinde bulundu.

Savunma yapan sanıklardan eski astsubay İbrahim Küpeli ile eski uzman çavuşlar Gökhan Aydemir ve Şuhaip Çoşkuner de üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.