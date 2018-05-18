Vali Karaloğlu'nun 19 Mayıs mesajı

Vali Münir Karaloğlu, yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi resmen ve fiilen başlattığı, büyük adımın 99. yıl dönümünün coşkusunu yaşadıklarını söyledi. Bu coşkunun yaşanmasına vesile olan ecdadı rahmet ve minnetle andıklarını kaydeden Karaloğlu, "Çünkü bu aziz topraklar, ecdadımızın canları pahasına gösterdiği olağanüstü ve onurlu mücadele ile vatan olmuştur. 1000 yıl önce Malazgirt ovasında, 600 yıl önce İstanbul surlarında, 103 yıl önce Çanakkale'de, 99 yıl önce Samsun limanında ve 2 yıl önce de 15 Temmuz'da, hep bu onurlu mücadelenin yansımalarını görürüz. İnanıyoruz ki, bu mücadele Türk gençliği var olduğu sürece devam edecektir" dedi.

Vatanı, milleti, sancağı, devleti ve hürriyeti koruyanın hep gençler olduğunu belirten Vali Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizi daha aydınlık yarınlara, 2023, 2071 hedeflerimize ve daha büyük hedeflere doğru emin adımlarla taşıyacak olan yine gençler olacaktır. Gazi Mustafa Kemal, bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyeti gençlerimize emanet etmiştir. Biz de gençlerimizi geleceğimiz olarak görüyor, Cumhuriyetimizin, hedeflediğimiz ve uğruna çalıştığımız Büyük Türkiye'nin teminatı olarak kabul ediyoruz. Gençlerimize çok güveniyoruz. Bu toprakları vatan kılan ecdadımızın mirasına sahip çıkacaklarına, gerektiğinde, ecdadımızın üstlendikleri tarihi rolü üstleneceklerine yürekten inanıyoruz. Ve bu yolda ülkemizin umudu ve göz bebeği olan gençlerimizin yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Bu duygularla, Cumhuriyeti gençlere emanet eden ve 19 Mayıs'ı da gençliğimize bayram kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Savaşımızın kahramanları şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Gençlerimiz var olsun, bahtiyar olsun; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."