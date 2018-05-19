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"Biz Varsak Demokrasi Var" kampanyasına sürpriz destek

'ın kızı Sümeyye Bayraktar'ı eşi , eşinin yöneticisi olduğu KADEM'in "Biz Varsak Demokrasi Var" kampanyasına destek oldu.

Giriş Tarihi: 19.5.2018 23:37 Güncelleme Tarihi: 19.5.2018 23:57
Biz Varsak Demokrasi Var kampanyasına sürpriz destek

Kadın ve Demokrasi Derneğini'nin başlattığı, "Biz Varsak Demokrasi Var" kampanyasına sürpriz bir destek geldi.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN SÜRPRİZ DESTEK

Cumhurbaşkanı 'ın kızı Sümeyye Bayraktar'ın eşi kampanyaya destek oldu.

Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) başkan yardımcılığını yapan Sümeyye Bayraktar, eşiyle birlikte KADEM afişinin önünde selfie çekindi.

"MATARAMIZI İSTERİZ"

Selçuk Bayraktar, eşiyle birlikte çekindikleri selfie'yi Twitter hesabından paylaştı. Bayraktar paylaşımına "@kademorgtr 'nin #BizVarsakDemokrasiVar kampanyasını biz de destekliyoruz! Mataramızı isteriz :)" notunu düştü.

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"Biz Varsak Demokrasi Var" kampanyasına sürpriz destek
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