Mahrem asker ve imamları marketteki kontörlü telefon yakalattı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütü üyesi askeri personel ve kendilerinden sorumlu sivil imamların, deşifre olmamak için kontörlü telefonla iletişim kurdukları belirlendi. İtirafçı olan mahrem asker ve imamların ifadesi üzerine Erzurum'daki bir markette kontörlü telefon olarak kullanılan sabit hattın HTS kayıtları Sulh Ceza Hakimliği kararı ile temin edildi. HTS kayıtları üzerinde yapılan analizde, çok sayıda imam ve askeri personel deşifre oldu.

İTİRAFÇI OLUP HER ŞEYİ ANLATTI

Kontörlü telefon üzerinden 4 Ekim 2012 ile 2 Mayıs 2015 tarihleri arasında 85 defa arandığı belirlenen kişinin, 2012- 2017 yılları arasında Erzurum'da çalışan Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı 2'nci Hedef Analiz Değerlendirme Kısmı'nda görevli yüzbaşı H.B.S. olduğu tespit edildi. Yüzbaşı H.B.S., 8 Ekim 2017'de gözaltına alınarak Erzurum'a getirildi. H.B.S. itirafçı olarak önemli bilgiler verdiği için tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'KIYAMETTEN ÖNCEKİ SON ŞAHSİYET HAVA KUVVETLERİNDEN'

1998 yılında Kuleli Askeri Lisesi'ne kayıt yaptırdığını bildiren itirafçı yüzbaşı, 2 yıl sonra İ.B. isimli askeri öğrenci ile grup yapıldığını söyleyerek, "2002 yılında okuldan mezun olarak Kara Harp Okulu'na geçtik. Sorumlu imam bize, Sait Nursi ve Fetullah Gülen'in son dönemde dünyaya gelen önemli şahsiyetler olduğunu, kıyamet öncesi gelecek son önemli şahsiyetin de askeriye içerisinden Hava Kuvvetleri'nde görevli olacağını söyleyerek benim bu branşa geçmemi istedi. Hava Harp Okulu sınavlarına girdim. Sağlığı geçtim, son uçuşta elenerek Kara Harp Okulu'na geçtim" dedi.

'ÖRGÜT EŞİNİN BAŞINI AÇTIRMASINI İSTEMİŞ'

Örgütteki imama başvurup evlenmek istediğini söylediğini anlatan H.B.S, bunun üzerine Türkçe öğretmenliği mezunu şimdiki eşi T.S. ile tanıştırıldığını hatırlattı. H.B.S. itiraflarına şöyle devam etti:

"Görüşmenin olumlu geçmesiyle 2009'da eşim ile evlendik. Eşimle tanıştığımda başı kapalıydı, ancak sorumlu imam açtırmamı istedi. Ben de tespit edilmemek amaçlı açtırdım. Bir süre sonra sorumlu imam, eşimin işe giremediğini biliyordu. Bana 2010 yılında yapılacak KPSS sınavı için muhtemel çıkacak soruların kendisinde olduğunu, eşimle birlikte gelerek sorulara bakmasını telefonda bana söyledi. Kendimce adil olmadığını düşünerek hakka girmek istemediğimden dolayı eşimi götürmedim. Eşime de bu konu hakkında bilgi verdim. Eşim soruları görmeden sınava girdi ve kazanamadı. Daha sonra benimle tartıştı. Ancak ilerleyen süreçte vebal almadığımız için iyi yaptığımı bana söyledi."

1,5 YIL CEZA ALDI

Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında H.B.S., 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan önce 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. H.B.S.'nin cezası etkin pişmanlık yasası gereği yapılan indirimle 1 yıl 6 ay 22 güne düşürüldü ve cezası ertelendi.