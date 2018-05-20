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O listeler için yarın son gün!

'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için siyasi parti genel merkezleri, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini en geç yarın saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verecek.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2018 09:30 Güncelleme Tarihi: 20.5.2018 09:39
O listeler için yarın son gün!

'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için siyasi parti genel merkezleri, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini en geç yarın saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verecek.

BAŞVURU EVRAKLARINDAKİ EKSİKLİKLER 25 MAYIS'A KADAR TAMAMLANABİLECEK

, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. YSK kararına göre, seçime , BTP, BBP, , DP, , İYİ Parti, , Saadet Partisi, Vatan Partisi ile HÜDA PAR girecek.Siyasi parti genel merkezleri, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini yarın en geç saat 17.00'ye kadar YSK'ye verecek. Bağımsız milletvekili adayları da en geç yarın saat 17.00'ye kadar il seçim kurullarına başvuru yapacak. Siyasi partiler, aday listeleri ve bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksikleri 25 Mayıs'a kadar tamamlayacak.

Milletvekili geçici aday listeleri, YSK'ce 'de 26 Mayıs'ta yayımlanacak ve itirazlar başlayacak. Geçici aday listelerine itirazlar 27 Mayıs saat 15.00'te sona erecek ve 23.59'a kadar itirazlar karara bağlanacak. YSK tarafından milletvekili kesin aday listeleri seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete'ye 30 Mayıs'ta gönderilecek.

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