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Son Dakika: 'ün acı günü

Son dakika haberi... Abdulhamit Gül'ün 83 yaşında vefat eden amcası , son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş Tarihi: 20.5.2018 17:53 Güncelleme Tarihi: 20.5.2018 18:00
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün acı günü

Abdulhamit Gül'ün 83 yaşında vefat eden amcası 'ün cenazesi toprağa verildi.

Gül için Ardanuç Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Bakan Gül'ün yanı sıra babası Cemil Gül ve diğer aile fertleri ile Valisi Ömer Doğanay, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ile vatandaşlar katıldı.

Abdulhamit Gül, ikindi vakti kılınan cenaze namazı öncesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Namazın ardından Bakan Gül, bir süre tabutu taşıdı.

Tevfik Gül'ün cenazesi, Ardanuç ilçesine bağlı Peynirli köyü mezarlığına defnedildi.

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Son Dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün acı günü
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