İşte CHP'nin aday gösterdiği tartışmalı isimler

Başkanlık ve parlamento seçimleri için milletvekili aday listesini açıklayan CHP'de dün akşam itibariyle adeta deprem yaşandı.

CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye yakın isimlerin listeye dahi alınmadığı bunun yanı sıra Eren Erdem ve Barış Yarkadaş gibi sol kanat için önemli isimlerin de tasfiye edildiği gözlemlendi.

CHP'den aday gösterilen isimlerin geçmişleri ise vukuatlarla dolu. Adı yolsuzluğa karışmış, FETÖ ile yakınlaşmış, vatana ihanetten yargılanan, isimler aday listelerinde yer buldu.

İşte CHP'nin tartışmalı milletvekili adayları:

GAMZE AKKUŞ İLGEZİ: YOLSUZLUK VE TERÖRİSTE GÖZYAŞI

Ultralüks rezidanslarda yaşayan CHP İstanbul 1. bölgeden aday gösterilen İlgezdi geçtiğimiz aylarda yolsuzluk skandalı ile gündeme gelmişti.



Çok sayıda lüks daireye sahip olduğu ortaya çıkan İlgezdi'nin aynı zamanda eşi olan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de belediyede yolsuzluk yaptığı ifşa olmuştu.

Yolsuzluk skandalının ardından Gamze Akkuş'un Suriye'de öldürülen teröristin cenazesine katıldığı ve göz yaşı döktüğü görüntülenmişti.

SERA KADIGİL: EZANA VE ŞEHİTLERE HAKARET

İstanbul 1. bölgeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesine girmeye hak kazanan Sera Kadıgil sosyal paylaşım sitesi Twitter'da hakaretleriyle gündeme gelmişti. Ezana hakaretler yağdıran CHP'nin adayı Sera, olası bir savaş durumunda da katil Esed rejimini destekleyeceğini yazmıştı.







ONURSAL ADIGÜZEL: BAŞÖRTÜSÜNE SORUŞTURMA

CHP'nin başkan adayı Muharrem İnce her ne kadar mitinglerinde başörtüsüne özgürlük naraları atsa da partisinin ve adaylarının geçmişleri kendilerini ele veriyor. İstanbul'dan aday gösterilen Onursal Adıgüzel'in din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin öğrencilere başörtüsü dağıtmasına karşı çıkmış ve konuyu meclise taşımıştı.









GÜRSEL TEKİN: GAZETELERE EL KOYACAĞIZ- VATANDAŞA HAKARET

AK Parti'nin basına müdahalede bulunduğunu her platformda iddia eden CHP, İstanbul 1. bölgeden "İktidar olunca gazetelere el koyacağız" diyen Gürsel Tekin'i aday gösterdi.

ENİS BERBEROĞLU: VATANA İHANET

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk milletine layık gördüğü diğer bir isim ise şuan hapiste bulunan Enis Berberoğlu. Devletin gizli bilgilerini FETÖ firarisi Can Dündar'a ileterek kendi ülkesinin terör örgütlerine silah taşıdığı iddiasında bulunmuştu.

MAHMUT TANAL: FETÖ'YE DESTEK

Devlet içinde yapılanarak ülkeyi ele geçirmeye çalışan FETÖ'ye karşı mücadelenin sürdüğü günlerde CHP milletvekili ve yeni dönemde de aday gösterilen Mahmut Tanal, FETÖ'nün finans merkezi olan Bank Asya'ya yönelik müdahaleleri protesto ederek kameralar önünde Bank Asya'ya giderek hesap açtırmış ve FETÖ'cülere destek vermişti.







ABDULLATİF ŞENER: KATİL ESED'E DESTEK

Kılıçdaroğlu'nun parti içerisinde ayrılıklara neden olan diğer bir adayı ise Konya 1. bölge adayı Abdullatif Şener. Katil Esed sempatizanı olan Şener, binlerce sivilin katili Esed'e Twitter hesabından açıkça destek vermiş, kimyasal silah saldırılarını görmezden gelmişti.