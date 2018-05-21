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İşte 'nin aday gösterdiği tartışmalı isimler

24 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık ve parlamento leri için milletvekili aday listesini açıklayan , sürpriz isimleri kadro dışı bırakırken çok sayıda tartışmalı ismi de aday listesine ekledi.

Giriş Tarihi: 21.5.2018 19:30 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 19:35
İşte CHP'nin aday gösterdiği tartışmalı isimler

Başkanlık ve parlamento leri için milletvekili aday listesini açıklayan 'de dün akşam itibariyle adeta deprem yaşandı.

CHP'nin adayı 'ye yakın isimlerin listeye dahi alınmadığı bunun yanı sıra ve gibi sol kanat için önemli isimlerin de tasfiye edildiği gözlemlendi.

CHP'den aday gösterilen isimlerin geçmişleri ise vukuatlarla dolu. Adı yolsuzluğa karışmış, ile yakınlaşmış, vatana ihanetten yargılanan, isimler aday listelerinde yer buldu.

İşte CHP'nin tartışmalı milletvekili adayları:

GAMZE AKKUŞ İLGEZİ: YOLSUZLUK VE TERÖRİSTE GÖZYAŞI
Ultralüks rezidanslarda yaşayan CHP 1. bölgeden aday gösterilen İlgezdi geçtiğimiz aylarda yolsuzluk skandalı ile gündeme gelmişti.

İlgezdiler zengin oldu, Ataşehir battı

Çok sayıda lüks daireye sahip olduğu ortaya çıkan İlgezdi'nin aynı zamanda eşi olan Ataşehir Belediye Başkanı 'nin de belediyede yolsuzluk yaptığı ifşa olmuştu.

Yolsuzluk skandalının ardından 'un Suriye'de öldürülen teröristin cenazesine katıldığı ve göz yaşı döktüğü görüntülenmişti.

SERA KADIGİL: EZANA VE ŞEHİTLERE HAKARET
İstanbul 1. bölgeden 'nun listesine girmeye hak kazanan sosyal paylaşım sitesi Twitter'da hakaretleriyle gündeme gelmişti. Ezana hakaretler yağdıran CHP'nin adayı Sera, olası bir savaş durumunda da katil rejimini destekleyeceğini yazmıştı.



ONURSAL ADIGÜZEL: BAŞÖRTÜSÜNE SORUŞTURMA
CHP'nin başkan adayı Muharrem İnce her ne kadar mitinglerinde başörtüsüne özgürlük naraları atsa da partisinin ve adaylarının geçmişleri kendilerini ele veriyor. İstanbul'dan aday gösterilen 'in din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin öğrencilere başörtüsü dağıtmasına karşı çıkmış ve konuyu meclise taşımıştı.




GÜRSEL TEKİN: GAZETELERE EL KOYACAĞIZ- VATANDAŞA HAKARET
'nin basına müdahalede bulunduğunu her platformda iddia eden CHP, İstanbul 1. bölgeden "İktidar olunca gazetelere el koyacağız" diyen 'i aday gösterdi.

ENİS BERBEROĞLU: VATANA İHANET
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk milletine layık gördüğü diğer bir isim ise şuan hapiste bulunan . Devletin gizli bilgilerini FETÖ firarisi 'a ileterek kendi ülkesinin terör örgütlerine silah taşıdığı iddiasında bulunmuştu.

MAHMUT TANAL: FETÖ'YE DESTEK
Devlet içinde yapılanarak ülkeyi ele geçirmeye çalışan FETÖ'ye karşı mücadelenin sürdüğü günlerde CHP milletvekili ve yeni dönemde de aday gösterilen , FETÖ'nün finans merkezi olan 'ya yönelik müdahaleleri protesto ederek kameralar önünde Bank Asya'ya giderek hesap açtırmış ve FETÖ'cülere destek vermişti.



ABDULLATİF ŞENER: KATİL ESED'E DESTEK
Kılıçdaroğlu'nun parti içerisinde ayrılıklara neden olan diğer bir adayı ise Konya 1. bölge adayı Abdullatif Şener. Katil Esed sempatizanı olan Şener, binlerce sivilin katili Esed'e Twitter hesabından açıkça destek vermiş, kimyasal silah saldırılarını görmezden gelmişti.

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İşte CHP'nin aday gösterdiği tartışmalı isimler
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