FETÖ'cü savcı Öz "FETÖ'nün Bursa'daki malikanesi"nde toplantı yapmış

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen için yaptırıldığı ve örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı gerekçesiyle el konulma tedbiri uygulanan malikanenin devlete geçmesi için hazırlanan iddianamede, örgütün firari savcısı Zekeriya Öz'ün yurt dışına kaçmadan önce söz konusu malikanede iş adamları, bazı hakim ve savcılarla toplantı yaptığına ilişkin tanık ifadelerine yer verildi.

BURSA'DAKİ MALİKANEDE TOPLANTI YAPMIŞ

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ/PDY ile ilgili açılan davada tutuklu yargılanan iş adamı S.Ş'ye ait otomotiv firmasının üzerine kayıtlı lüks malikanenin örgütün üst düzey toplantıları için kullanıldığına yönelik detaylar dikkati çekti. İddianamede, gizli tanık Orhan'ın, yurt dışına kaçan FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün bazı illerde katıldığı toplantılarla ilgili şu ifadelerine yer verildi:

"Ö.F.S. örgüt içinde tekstilcilerin abisi olmakla birlikte F.K. (Ev hapsinde bulunan sanık), İ.B, tutuklu sanıklar Ali Fuat Er ve Turan Boztepe, A.Y, İ.S. ve E.K. ile özel olarak ilgilenen örgütün sözde imamıdır. Zekeriya Öz'ün yukarıda belirttiğim tekstilcilerle görüştüğünü hatta İ.S'nin Manisa'da bulunan çiftliğine gittiğini biliyorum. İ.S, örgütün maskelerindendir. Pek ön plana çıkmaz ama örgütün önemli para kasalarından birisidir.

2015 yılı Haziran ayında M.K, F.K, İ.B. ve Ö.F.S. olmak üzere dört kişi önce toplanmışlar. Daha sonra bu kişilerin yanına İzmir Adliyesinde görev yapan ve nitelikli işler yapan iki savcı, bir hakim ile Zekeriya Öz gelmiş. Toplam 8 kişi önce Sami Şentürk'e ait Bursa Mudanya'da bulunan malikanede toplanmışlar daha sonra da Uludağ'da Hüseyinalan mevkisinde Zekeriya Öz'ün kullandığı villada ikinci bir toplantı yapmışlar. Yaptıkları toplantının ne amaçlı olduğunu bilemiyorum. Ancak bu kişilerin belirttiğim şekilde toplandıklarını biliyorum. Bu toplantılardan sonra örgütün savcısı Zekeriya Öz'ün yurt dışına kaçtığını basından öğrendim."

MALİKANEDE ÖRGÜTE PARA TOPLANMIŞ

İddianamede ayrıca, yargılandığı davada etkin pişmanlık kapsamındaki ifadelerine yer verilen ev hapsindeki sanık Ş.U. da "Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile doğrudan görüşmedim. Ancak S.Ş'nin Bademli'de bulunan villasında iş adamları ile toplantılara katıldığını duydum." ifadesini kullandı.

Ş.U, örgütün üst düzey toplantılarının söz konusu malikanede yapıldığını belirttiği ifadesinde, şu bilgileri verdi:

"Bu toplantılara cemaatin üst düzeyinde bulunan insanların katıldığını duymuştum. Bu kişilerden örnek vermek gerekirse M.K, H.T, S.Ş, E.K. ve Ali Fuat Er, toplantılara katılmış. S.Ş'nin evinde toplantı yapılmasının asıl amacı kendi aralarında toplanmak değil örgüte mensup olmayan ancak durumu iyi olan iş adamını bu toplantıya çağırıp vali beyin de katılımı sağlanarak toplantının seviyesi artırılarak toplantıya davet edilen iş adamından yüklü miktarda bağış toplamaktır."

Olay

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, gizli tanıkların ifadeleri ve şubat ayında bir gazetede çıkan "FETÖ'ye lüks malikane yapmışlar" haberini ihbar kabul ederek soruşturma başlatmış, örgüt elebaşı Fetullah Gülen için yapıldığı, burada FETÖ/PDY üyelerinin toplantı ve faaliyetlerde bulundukları ileri sürülen malikane için el koyma tedbiri uygulanması için Bursa 3. Sulh Ceza Mahkemesine talepte bulunmuştu. Mahkeme, soruşturmaya konu Mudanya ilçesindeki malikaneye, üçüncü kişilere satılması ve devrinin önlenmesi amacıyla tedbiren el konulmasını kararlaştırmıştı.

Bunun üzerine malikanenin, Türk Ceza Kanunu'nun 54. maddesine göre devlete geçmesi amacıyla Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde müsadere (bir şeyin mülkiyetinin devlete geçmesini sonuçlayan bir yaptırım) davası açılmıştı Uludağ manzaralı, yaklaşık 17 dönüm arazide kurulu ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip malikanenin içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu ve spor sahaları da bulunuyor.