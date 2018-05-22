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İşte ZEK’in kirli çamaşırları

girişimi dâhil olmak üzere Fetullahçı Terör Örgütü adına birçok kumpas soruşturması yürüten firari eski savcı ’ün İstanbul Hukuk Fakültesi’nde okuduğu dönemde İstanbul Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesi’nde bulunan örgüt evinde kaldığı, bir dönem de evlerden birinin abiliğini yaptığı belirlendi.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 10:52 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 10:52
İşte ZEK’in kirli çamaşırları

girişimi dâhil olmak üzere Fetullahçı Terör Örgütü adına birçok kumpas soruşturması yürüten firari eski savcı 'ün mazisi ortaya çıktı.

İŞTE ÖZ'ÜN FETÖ MAZİSİ

Zekeriya Öz'ün İstanbul Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesi'nde bulunan örgüt evinde kaldığı, bir dönem de evlerden birinin abiliğini yaptığı belirlendi. Tanık Ortadoğu, Zekeriya Öz ile ilgili verdiği ifadesinde şunları söyledi: "Öğrencilik hayatım boyunca İstanbul ilinde yaşadım. Üsküdar ilçesine bağlı Zeynep Kamil semtinde daha önce söylediğim gibi bu yapıya ait evlerde kaldım. Kamuoyunun yakından tanıdığı eski Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz benim bulunduğu semtlerde bu yapıya ait evlerde kaldı. O evlerden birinin abiliğini yaptığını da çok net hatırlıyorum. Yine Üsküdar'da eski üyesi Teoman Gökçe de bu yapıya ait evlerde kalıyordu. Gökçe, 5 tane evden sorumlu semt imamıydı."

Geçtiğimiz haftada Zekeriya Öz'ün Facetime görüşmeleri ortaya çıkmıştı. 2015 yılının Ağustos ayında Sarp Sınır kapısından yurtdışına kaçan Öz'ün 'da bulunduğu, tanınmamak için sürekli kılık değiştirdiği belirlenmişti.

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İşte ZEK’in kirli çamaşırları
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