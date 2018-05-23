Adana'da terör örgütü PKK/KCK davası

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Selvi Yılan, tutuksuz sanıklar M.A.B, D.B, N.B. ve H.B. ile avukatları katıldı.

Duruşmada Ardahan Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak dinlenen A.T, tutuklu sanığın, kız arkadaşı olduğunu ve daha önce Selvi Yılan ile terör örgütü PKK'ya katılmak için Diyarbakır'a gittiklerini söyledi.

TANIKTAN İTİRAFLAR

İstanbul'da çalışırken köye döndüğünü ve Selvi Yılan'ı köyde bulamayınca Suriye'ye gittiğini belirten tanık A.T, "Selvi'nin kaybolduğunu köylülerden öğrenmiştim. Selvi'yi bulmak için önce Suriye'ye ardından da Kuzey Irak'ta bulunan örgüt kamplarına gittim. Ama izine rastlayamadım." dedi.

Selvi Yılan ise hakkında beyanlarda bulunan A.T'nin ifadelerini kabul etmediğini ve ailesinin kendisini A.T'ye vermeyince böyle suçlamalarda bulunduğunu ileri sürdü.

SANIK YILAN BERAATİNİ TALEP ETTİ

Terör örgütü PKK/KCK'ya katılmadığını savunan Yılan, tahliyesi ve beraatini talep etti. Mahkemede savunma yapan diğer sanıklarda beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise eksik hususların giderilmesi ve kuvvetli suç şüphesi nazara alınarak tutuklu sanık Selvi Yılan'ın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu. Mahkeme heyeti de sanık Yılan'ın mevcut halinin devamını kararlaştırarak, eksik hususların giderilmesi için duruşma erteledi.