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'da terör örgütü / davası

'da terör örgütü / soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hapis cezası istenen, biri tutuklu 5 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 15:36
Adana'da terör örgütü PKK/KCK davası

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Selvi Yılan, tutuksuz sanıklar M.A.B, D.B, N.B. ve H.B. ile avukatları katıldı.

Duruşmada Ardahan Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak dinlenen A.T, tutuklu sanığın, kız arkadaşı olduğunu ve daha önce Selvi Yılan ile terör örgütü 'ya katılmak için 'a gittiklerini söyledi.

TANIKTAN İTİRAFLAR

'da çalışırken köye döndüğünü ve Selvi Yılan'ı köyde bulamayınca 'ye gittiğini belirten tanık A.T, "Selvi'nin kaybolduğunu köylülerden öğrenmiştim. Selvi'yi bulmak için önce Suriye'ye ardından da 'ta bulunan örgüt kamplarına gittim. Ama izine rastlayamadım." dedi.

Selvi Yılan ise hakkında beyanlarda bulunan A.T'nin ifadelerini kabul etmediğini ve ailesinin kendisini A.T'ye vermeyince böyle suçlamalarda bulunduğunu ileri sürdü.

SANIK YILAN BERAATİNİ TALEP ETTİ

Terör örgütü PKK/'ya katılmadığını savunan Yılan, tahliyesi ve beraatini talep etti. Mahkemede savunma yapan diğer sanıklarda beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise eksik hususların giderilmesi ve kuvvetli suç şüphesi nazara alınarak tutuklu sanık Selvi Yılan'ın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu. Mahkeme heyeti de sanık Yılan'ın mevcut halinin devamını kararlaştırarak, eksik hususların giderilmesi için duruşma erteledi.

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Adana'da terör örgütü PKK/KCK davası
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