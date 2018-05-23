Kripto 28 FETÖ’cü asker daha tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 52 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı verilen 211'i muvazzaf 300 şüpheliden 211'i yakalanmıştı.

28 TUTUKLAMA

Bugün 211 şüpheliden 35'inin daha emniyet ve savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından yapılan sorguları ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

109'A YÜKSELDİ

Alınan bilgiye göre, bu aşamaya kadar söz konusu operasyon kapsamında tutuklanan asker şüpheli sayısı 109'a yükseldi.

Bilindiği gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, alınan ifadeler ve ''sabit veya ankesörlü'' hattan iletişime geçen örgüte mensup olduğu tespit edilen yeni kişilere ulaşılması üzerine 11 Mayıs'ta 211'i muvazzaf 300 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 211'i yakalanarak emniyete götürülmüştü.