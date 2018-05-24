Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Polis 10 işyerinde kaçak cep telefonu ele geçirdi

10 işyerinde kaçak cep telefonu ele geçirdi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 işyerinde 105 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 10:12
Polis 10 işyerinde kaçak cep telefonu ele geçirdi
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, 'ın Kahta ilçesinde cep telefonu satışı yapan işyerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Çevre illerden sipariş üzerine getirilen kaçak cep telefonları satmak suretiyle biran önce elden çıkarttıkları tespit edilen Kahta'da ki 10 farklı işyerine yapılan eş zamanlı operasyonda 105 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. kaçak cep telefonlarına el koyarken, konuyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Polis 10 işyerinde kaçak cep telefonu ele geçirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN