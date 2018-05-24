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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklaması

le ilgili soruya yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bedelli Askerlik gündemimizde yok. Önümüzdeki süreçte, şartlara göre bakılır." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 24.5.2018 11:07 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 11:29
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldığı bir radyo programında le ilgili açıklamada bulundu. Kalın, "Bedelli Askerlik gündemimizde yok. Önümüzdeki süreçte, şartlara göre bakılır. Ancak operasyonlar sürerken, terörle mücadele belli bir noktaya gelmişken; Bedelli gündemimizde yok." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'bedelli askerlik' ile ilgili soruya yanıt verdi.



"ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE ŞARTLARA GÖRE BAKILIR"

Kalın, Best FM'de katıldığı programda, "Bedelli askerlik gündemimizde yok. Önümüzdeki süreçte, şartlara göre bakılır. Ancak operasyonlar sürerken, terörle mücadele belli bir noktaya gelmişken, bedelli gündemimizde yok." diye konuştu.

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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan bedelli askerlik açıklaması
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