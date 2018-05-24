Zonguldak'ta suç örgütü operasyonda 4 tutuklama

Zonguldak ve Ereğli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince 10 Mayıs'ta suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 24'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 14'ü dün adliyeye sevk edildi. Sabaha karşı sonuçlanan mahkemenin ardından şüphelilerden Muhammet L.(39), Serkan Ö.(38), Şaban D.(28) ve Ali İ.(36), 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak' suçundan tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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