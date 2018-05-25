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'da 'ın "" yapılanmasına operasyon

'da, terör örgütü 'a yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 10:27
Erzurum'da DEAŞ'ın sosyal medya yapılanmasına operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü 'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen zanlıların yakalanması için operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve kitap ile dijital materyal ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlılar hakkında dan "Cumhurbaşkanına hakaret etmek", "terör örgütü propagandası" yapmak ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

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Erzurum'da DEAŞ'ın "sosyal medya" yapılanmasına operasyon
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