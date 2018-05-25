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Eski komiser yardımcısına " üyeliği"nden hapis cezası

'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) kapsamında yargılanan eski komiser yardımcısına, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 14:53
Eski komiser yardımcısına FETÖ üyeliğinden hapis cezası

1. 'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuklu sanık Cengiz Deniz ve avukatı katıldı. Son sözleri sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini talep etti. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Karabük'te görev yaptığı sırada soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Deniz'e, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Heyet, Deniz'in tutuklu kaldığı süre ve verilen ceza miktarını göz önüne alarak tahliyesini kararlaştırdı.

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Eski komiser yardımcısına "FETÖ üyeliği"nden hapis cezası
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