Eski komiser yardımcısına "FETÖ üyeliği"nden hapis cezası

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuklu sanık Cengiz Deniz ve avukatı katıldı. Son sözleri sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini talep etti. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Karabük'te görev yaptığı sırada FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Deniz'e, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Heyet, Deniz'in tutuklu kaldığı süre ve verilen ceza miktarını göz önüne alarak tahliyesini kararlaştırdı.

