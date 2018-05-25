FETÖ'nün "emniyetin mahrem imamları" yapılanması davası

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), emniyet yapılanmasının "mahrem imamları"na yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 12'si tutuklu, 13 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklar ve avukatlarıyla yakınları katıldı.

Tanıkların dinlenilmesiyle devam eden duruşmada tanık Y.K, SEGBİS ile katıldığı duruşmada tutuklu sanık Akif Kurtoğlu hakkında beyanda bulundu. Daha önce verdiği beyanları tekrarladığını aktaran Y.K, "2003 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi matematik bölümünü kazandım. Sanık beni babamla gittiğimiz Samsun'da karşıladı. Şahsın tıp fakültesinde okuduğunu hatırlıyorum. Beni bölge tabir edilen evlerden birisine yerleştirdi. Kendisi de benim kaldığım bölgede kalıyordu." şeklinde konuştu.

Kurtoğlu'nun 2005 yılına kadar bu evlerde kaldığını belirten Y.K, "Bizim bulunduğumuz bölge polis meslek yüksekokulu öğrencileriyle ilgilenen bir bölgeydi. O nedenle sanığın bu okuldaki bir sınıfla ilgilendiğini hatırlıyorum." dedi. Tanık Ö.K. de SEGBİS ile katıldığı duruşmada tutuklu sanık Süleyman Ersöz ile ilgili bildiklerini anlattı.

Bolu'da bulunduğu dönemde zaman zaman dini sohbet toplantılarına iştirak ettiğini dile getiren Ö.K, "Benim bulunduğum grupta Cemalettin, Osman ve Özcan isimli polis memurları bulunuyordu. Bize bu sohbetleri önceleri Mehmet isminde birisi yapardı. Daha sonra onun yerine Selim ismiyle tanıdığım birisi geldi fakat bu şahsın isminin Selim mi yoksa Süleyman mı olduğu noktasında çok emin değilim." diye konuştu. Ö.K, bu sohbetlerin 2013 yılı ortalarına kadar devam ettiğini anlatarak, "Bu tarihlerden sonra bu sohbetlere katılmadık. Bu toplantılarda dini sohbetler yapılıyordu. Cemaatin yurt içi ve dışındaki okulları ile ilgili bilgiler paylaşılırdı." dedi.

Tanık R.B. de SEGBİS ile katıldığı duruşmada tutuklu sanık Ali Aktaşoğlu ile ilgili beyanda bulundu. Kendisinin Düzce'de "paralel yapının emniyet imamı" olan Mustafa Özşahin ile birkaç kez Bolu'ya geldiğini söyleyen R.B, "Bu ziyaretlerde Fetullah Gülen'in kitapları okunup sohbetler yapıldıktan sonra birebir görüşmeler yapıldı. Bolu'da yapının lider kadrosunda Ahmet Erdoğan isimli şahsın bulunduğunu tahmin ediyorum. Ziyaretlerde bu şahısla görüşülürdü. Bana fotoğrafı gösterilen ve ismini sonradan öğrendiğim Ali Aktaşoğlu'da bu ziyaretler şırasında Ahmet Erdoğan'ın yanında olurdu." diye konuştu.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından söz verilen cumhuriyet savcısı, tanık beyanlarına bir diyeceği olmadığını söyleyerek, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesi talebinde bulundu. Daha sonra söz alan sanık avukatları ve sanıklar mahkeme heyetine tahliye taleplerini iletti. Tahliye taleplerini kabul etmeyen mahkeme heyeti, dijital materyallerinin çözüm içerikleri ulaşmayan sanıkların raporlarının akıbetinin sorulması ve geriye kalan tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi. Önceki duruşmalarda, tutuksuz sanık A.Ü. hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı eylemle alakalı başka bir kovuşturma olduğundan dosyasının birleştirilmek üzere ayrılmasına karar verilmişti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 42 sayfalık iddianamede, 13 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.