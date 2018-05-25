FETÖ'nün "para kasası"na 10 yıl hapis

Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları ya da örgüte yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan ve aralarında örgütün "para kasası" olarak bilinen iş adamı Memduh Çıkmaz'ın da bulunduğu 11'i tutuklu 21 sanıktan 19'una, 2 yıl 1 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verildi.

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, örgütün kentteki mütevelli heyeti üyeleri ve üst yöneticileri oldukları iddia edilen 10 tutuklu ve 10 tutuksuz sanık ile avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu. FETÖ'nün "para kasası" olarak bilinen ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Sudan'dan Türkiye'ye getirilerek tutuklanan iş adamı Memduh Çıkmaz ise duruşmaya, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, son savunmaları alınan sanıklardan Çıkmaz, samimi beyanlarla mahkemeye yardımcı olmak ve adaletin tecelli etmesi için ifade verdiğini öne sürdü.

"Rabbimin huzurunda çıktığım zaman elimde bir şeyler olması için ve sadece Allah rızası için cemaate girdim" ifadelerini kullanan Çıkmaz, şunları kaydetti:

"Allah rızasını düşünerek 17-25 Aralık sürecine kadar örgütün toplantılarına katıldım, yardımda bulundum, bağış yaptım. Zaten o süreçten sonra örgüt ile bağımı koparmaya çalıştım. Bank Asya'ya yatırdığım parayı da banka personeline vefa borcum olduğu için yatırdım. Çünkü banka personeli, işlerim için para lazım olduğunda bana yardımcı oluyor, düşük faizlerle kredi kullandırıyorlardı. Ben de onların bu vefasına karşılık bankaya para yatırdım. Cemaat toplantılarının yapıldığı otelde de kaldım ama oraya sağlığım için gittim. Böbrek taşı düşürüyordum ve termal otel sağlığıma iyi geliyordu."

Çıkmaz, sağlık sorunlarından dolayı düzgün ifade vermekte zorlandığını ileri sürerek, "15 Temmuz'da o hain darbe girişimi yapan, o kadar insanı şehit edip, yaralayan bu canilerle geçmişte bir arada olduğum için pişmanım." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddedip beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan ve cezalarında çeşitli nedenlerle indirime gidilen sanıklardan Ali Arukan'ı 10 yıl 7 ay 15 gün, iş adamı Memduh Çıkmaz'ı 10 yıl, kapatılan Kimse Yok Mu Derneği Çorum Şubesi Başkanı Erkal Aykaç, Güven Şahin ve Oğuzhan Polat'ı 8 yıl 9'ar ay, Murat Haliloğlu ve Öner Erek'i 8 yıl 1 ay 15'er gün, Mehmet Çatar'ı 7 yıl 6 ay, Recep Koçak ve Şaban Çırlan'ı 6 yıl 6 ay 22 gün, Hüseyin Bostancı, Seydi Bilge ve Mahmut Altıkardeş'i 6 yıl 10 ay 15 gün, Üzeyir Emir'i 6 yıl 3 ay, Erdal Erdoğan'ı 6 yıl, Tekin Mengüç'ü de 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklardan Ali Osman Bilge'ye "terör örgütüne yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası veren heyet, benzer suçlardan yargılanan diğer sanıklardan Necdet Karadayı, Osman Benli, Murat Akdemir ve Bülent Karadayı'nın beraatına hükmetti.

Heyet, tutuklu sanıklardan Recep Koçak, Şaban Çırlan ve Mahmut Altıkardeş'in, tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliyesini kararlaştırdı.