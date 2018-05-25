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Firari 'in bireysel başvurusunda karar verildi

İkinci Bölümü, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () finansörü olmakla suçlanan eski sahibi firari Hamdi 'in bireysel başvurusunda ihlal olmadığına karar verdi. Yüksek Mahkeme, İpek'in, adil yargılanma, ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarını "kabul edilemez" buldu. Mahkeme ayrıca, mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine de karar verdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 19:03 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 19:07
Firari Akın İpek'in bireysel başvurusunda karar verildi

çatı davasının firari sanığı, eski yöneticisi Hamdi , "terör örgütü yöneticiliği, terörizmin finansmanı, zimmet ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında başlatılan ceza soruşturması sırasında verilen, arama, el koyma ve kayyum atama kararları nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet hakları ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla ne bireysel başvuruda bulundu.

İpek'in bireysel başvurusu, Anasaya Mahkemesi İkinci Bölümünce ele alındı.

AYM, İPEK'İN İDDİALARINI "KABUL EDİLEMEZ" BULDU

Yüksek Mahkeme, İpek'in, adil yargılanma, ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarını "kabul edilemez" buldu.

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Mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasını ise "kabul edilebilir" bulan heyet, yaptığı inceleme sonunda, İpek'in mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.

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Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümünün gerekçesi daha sonra yazılacak.

HAKKINDA YAKALAMA KARARLARI BULUNUYOR

FETÖ çatı davasının firari sanığı Koza Holding eski yöneticisi İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı Holding davasının da sanıkları arasında bulunuyor. Firari Akın İpek hakkında yakalama kararları bulunuyor.

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Firari Akın İpek'in bireysel başvurusunda karar verildi
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