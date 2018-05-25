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Rektör atamaları 'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç üniversiteye yaptığı rektör atamaları ve bir üniversite rektörünü görevden alma kararı 'de yayımlandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 06:59 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 07:00
Rektör atamaları Resmi Gazete'de

Buna göre, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Abdullah Atalar, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Utlu, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) önerdiği adaylar arasından yaptı.

Antalyalya AKEV Üniversitesi Rektörü görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Yükseköğretim Kanunu'nun ek 1'inci maddesi uyarınca, mütevelli heyetinin teklifi ve YÖK'ün kararı üzerine, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati Aktaş'ı rektörlük görevinden aldı.

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Rektör atamaları Resmi Gazete'de
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