Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Samsun'daki eski savcıya FETÖ'den 7 yıl 5 ay 3 gün hapis

'daki eski savcıya 'den 7 yıl 5 ay 3 gün hapis

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında tutuklanan eski savcı yargılandığı mahkeme tarafından 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 14:55
Samsun'daki eski savcıya FETÖ'den 7 yıl 5 ay 3 gün hapis

'da / soruşturması kapsamında tutuklanan ve meslekten ihraç edilen Samsun eski Cumhuriyet Savcısı Yüksel Ç.'nin yargılanması sona erdi.

Samsun 2. bugün görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak katılan Yüksel Ç., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, eski savcıyı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'daki eski savcıya FETÖ'den 7 yıl 5 ay 3 gün hapis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN