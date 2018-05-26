"CHP parlamenter sistemden vazgeçti"

ERSOY DEDE'NİN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

BEYANNAMEDE ZATEN YAPILAN HİZMETLER SIRALANMIŞ

CHP Seçim beyannamesini açıkladı.. İçinde, sağlık hizmetlerinden engellilere dönük vaatlere kadar, emekliye ikramiyeden öğrencilerin durumuna kadar çok sayıda konu, zaten ya çoktan yapılmış ya da programa alınmış durumda.. Oysa Kılıçdaroğlu bunları da 'biz iktidara gelirsek yapacağız' diye anlatıyor.. Dolayısıyla bunun haber değeri yok.. Kılıçdaroğlu bu konuda master degree seviyesinde çünkü.. Hatırlayın Sakarya'da, 'bu kent meydanının altını otopark yapacağım' diye konuşurken, danışmanları kulağına eğilip, 'zaten üstünde konuştuğumuz bu kent meydanının altı otopark efendim' demişlerdi..

FETÖ İLE MÜCADELEDEN TEK SATIR YOK

Fakat başka skandal maddeler var beyannamesinde.. Misal 240 sayfalık seçim beyannamesinin tek bir satırında, ilaç için tek cümleyle bile FETÖ ile mücadeleye yer verilmemiş.. Beyannamede 'darbe' diye anlatılan kısım ise 15 Temmuz değil, 20 Temmuz.. Yani Kılıçdaroğlu için, memleketin tepesine bombaların yağdığı o alçakla saldırı ve işgal girişimi değil onunla mücadelenin başladığı 20 Temmuz'muş darbe.. Ve Kılıçdaroğlu diyor ki; "… siyasal iktidar, 20 Temmuz darbesiyle birlikte, temel hak ve özgürlükleri askıya almış, bir tek adam rejimi kurmuştur. 20 Temmuz dahil tüm darbelerin izlerini silecek, yürürlükte olan darbe yasalarını kaldıracağız…." Bakın bugün burada açıkça suç işleniyor.. Ve bu suç, milletten ruhsat istenerek yapılıyor..

DARBE 15 TEMMUZ DEĞİL 20 TEMMUZ'MUŞ!

Yarın-Bir gün sahiden iktidara gelir de FETÖ'cü teröristlerle mücadeleyi akamete uğratacak bir adım atarsa, çıkıp yargılandığı mahkemede; "ben iktidara gelmeden önce millete bunu söylemiş, öyle oy istemiştim" diyecek.. Bu ihanet girişiminin derhal durdurulması lazım.. Ne demek ya 'aralarında 20 Temmuz'un da olduğu bütün darbelerin izlerini sileceğim' ne demek?.. Getirip Fethullah Gülen'e ve onun arkasındaki küresel güçlere ülkeyi anahtar teslimi verecek demek ki CHP… İnanabiliyor musunuz? Bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanını ailesiyle birlikte şehid etmeye kalktılar.. Kaldığı otele gidip oradaki korumakla görevli vatan evladı polislerimizi şehid ettiler.. Bulsalardı Erdoğan'ı katledeceklerdi.. Ama Kılıçdaroğlu diyor ki; 'gelin bunun izlerini silelim'.. Ne yapalım?.. Yeni bir başlangıç mı?.. Koltuğunu borçlu olduğu efendileri bu talimatla mı yazdırdı seçim beyannamesini?..

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

CHP'nin seçim beyannamesinde özerklik vaadi!