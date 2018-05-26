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konuşuyor

'Polis Teşkilatı ile iftar' programında konuşuyor

Giriş Tarihi: 26.5.2018 21:31 Güncelleme Tarihi: 26.5.2018 21:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Polis Teşkilatı ile iftar' programında iftar sonrası Polis Teşkilatı mensuplarına sesleniyor.

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Konuşmadan satır başları

Bir daha aranızda FETÖ gibi ihanet çetelerinin türemesine izin vermeyeceğinize inanıyorum.

Yaşadığımız ihanetin ve acının büyüklüğüne rağmen asla duygularımızı aklımızın önüne geçirmedik.

Biz tüm şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için sonuna kadar mücadeleyi dirayetle sürdüreceğiz . Yoksa şehitlerimiz haklarını helal etmezler.

Bugün çetelerle, uyuşturucu tacirleriyle çok daha etkin mücadele yürütülüyorsa sebebi teşkilatın hainlerden temizlenmedisidir.

Polislerimizin emeklilik ek göstergelerini 3.600 TL'ye çıkarıyoruz.

Polis Teşkilatı mensuplarımızın emekli olduklarında alacakları emeklilik maaşında %20 artışa gidiyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
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