Son Dakika: İstanbul emniyetinde 50 emniyet müdürü bir üst rütbeye terfi etti

Emniyet kaynaklarına göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 50 emniyet müdürü ile 17 amirin bir üst rütbeye terfi ettiği kaydedildi. Buna göre kentin Anadolu yakasından sorumlu il emniyet müdür yardımcılığı görevindeki ikinci sınıf emniyet müdürü Turgay Aytepe bir üst rütbeye terfi ederek, birinci sınıf emniyet müdürü oldu.

24 DÖRDÜNCÜ SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ÜÇÜNCÜ SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ OLDU

Pasaport Şube Müdürü Murat Ellik, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Hakan Demir, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Muharrem Yazgan, Terörle Mücadele Şube Müdürü Kayhan Ay, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Murat Mutlu, Foto Film Şube Müdürü Koray Şensoy, Personel Şube Müdürü Ömer Kumlu, Asayiş Şube Müdürü Ahmet Cengiz Koçak ve Atatürk Havalimanı Şube Müdürü Emre Erdoğan ile Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü Gürhan Kaya, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Murat Turhan, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Caner Coşar, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kılıç ve Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü Levent Binici'nin de aralarında bulunduğu 24 üçüncü sınıf emniyet müdürü ikinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti.

Strateji Geliştirme Şube Müdürü Esma Zeyrek Şirin, Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü Nilgün Selvi, İstihbarat Şube Müdürü İlker Küçükhıdır, Muhabere Elektronik Şube Müdürü Hüseyin Selman ve Bütçe Şube Müdürü Filibya Saral ile Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin'inde arasında bulunduğu 25 dördüncü sınıf emniyet müdürü üçüncü sınıf emniyet müdürü oldu.

17 EMNİYET AMİRİ BİR ÜST RÜTBEYE TERFİ ETTİ

Ayrıca, Belge Yönetimi Şube Müdür Vekili İsmet Emirza, Hudut Kapıları Büro Amiri Deniz Halıcı Çelik, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kaya, Esenyurt Kıraç Polis Merkezi Amiri Serkan Arslan, Esenyurt Devriye Ekipler Amiri Korhan Karaarslan ve İstihbarat Şube Müdür Yardımcı Vekili Ali Kesikoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 emniyet amiri bir üst rütbeye terfi ederek dördüncü sınıf emniyet müdürü sıfatını aldı.

