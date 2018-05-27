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i, sözcülerini konuşturmadı

'nın, siyasi partilere yönelik getirdiği toplantı yasağına rağmen, Köln kentinde ''ye destek mitingi' için izin vermesi; bu ülkenin çifte standarlı tavrını gözler önüne serdi. Terör örgütü flamalarının yasaklandığı belirtilmesine rağmen hala, o paçavralar altında mitingler düzenleniyor. Türkiye'den gelen sert tepkiler üzerine, izin verdikleri HDP mitinginde bu partinin sözcülerine konuşma izni verilmedi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018 21:51 Güncelleme Tarihi: 27.5.2018 06:10
Alman Polisi, HDP sözcülerini konuşturmadı

'nın, sırf Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bakanlarının katılacağı programları engellemek için getirdiği yasak sürüyor. Ancak, ülkenin değişik yerlerinde yapılan farklı toplantılar dikkat çekiyor.

AAKB MASKELİ HDP MİTİNGİ

Bu siyasi yasağa rağmen, Köln kentinde ''ye destek mitingi' için izin vermesi Türkiye'nin sert tepkisine yol açtı. Gelişmeler sonucunda Almanya, HDP mitingine izin verdi ama HDP sözcülerine konuşma izni vermedi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından, Almanya'nın çifte standart uygulaması gerekçe gösterilerek Alman makamlarına gösterilen tepkiler neticesinde, Köln Neumark Meydanı'nda bugün düzenlenen mitingde HDP sözcülerine konuşma yasağı getirildi.

Erdoğan’a izin yok, HDP ve Müslüm’e var

HDP'LİLER KONUŞTURULMADI

HDP bayraklarıyla donatılan alanda miting başlamasına az bir zaman kala, meydanda bulunan i ile mitingi organize eden komite arasında yoğun görüşmeler yaşandı. Alman polis yetkilileri, mitingde HDP Milletvekili ya da milletvekilliği düşürülen isimlerin konuşma yapmasına izin verilmeyeceğini komiteye bildirdi. Polisin uyarısı üzerine miting programında yer alan ve bir süre önce milletvekiliği düşürülen Tuğba Hezer ve Ahmet Yıldırım, alana gelseler de mitingde konuşma yapamadılar.

Almanya'nın çifte standardına Alman Başbakandan sert tepki

"YALNIZCA HDP BAYRAKLARI OLSUN"

Mitingi organize edenlerden, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Onursal Başkanı ve HDP'den önce milletvekili aday olan ve dün adaylığı iptal edilen Turgut Öker bir konuşma yaptı. Miting görevlileri tarafından "Bugün sadece HDP'ye destek sağlamak için buradayız. HDP bayrakları dışında herhangi bir örgüt ya da başka semboller kullanılmasın" uyarıları da yapıldı.

Miting, etkinliği organize eden KCDK-E EŞ Başkanı Yüksel Koç, AABK Onursal Başkanı ve HDP'den önce milletvekili aday olan ve dün adaylığı iptal edilen Turgut Öker ve birer konuşma yaptı.

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Alman Polisi, HDP sözcülerini konuşturmadı
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