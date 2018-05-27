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'de 'nün hücre evlerine operasyon

'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden adliyeye sevk edilen biri tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2018 10:41
Eskişehir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden adliyesevk edilenlen biri tutuklandı. İl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kent merkezindeki 4 ayrı hücre evine dün düzenlenen polis operasyonunda yakalanan FETÖ'nün "büyük bölge talebe mesulleri" olduğu belirlenen 6 kişiden Asiye Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Asiye Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar Mustafa Kürşad B, Mustafa K, Betül T, Kasım B. ve Osman G'nin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen zanlılara ait evlerdeki aramada, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, örgüt elebaşı 'e ait kitaplar, B serisi dolar ile sahte kimlik ele geçirilmişti.

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Eskişehir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon
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