Eskişehir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden adliyesevk edilenlen biri tutuklandı. İl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kent merkezindeki 4 ayrı hücre evine dün düzenlenen polis operasyonunda yakalanan FETÖ'nün "büyük bölge talebe mesulleri" olduğu belirlenen 6 kişiden Asiye Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Asiye Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar Mustafa Kürşad B, Mustafa K, Betül T, Kasım B. ve Osman G'nin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen zanlılara ait evlerdeki aramada, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar, B serisi dolar ile sahte kimlik ele geçirilmişti.