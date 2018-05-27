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"'nün kolejleri radikal ve sapkın"

Makedonya İslam Birliği () Başkanı , 'nün () kolejlerinin radikal ve sapkın olduğunu söyledi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2018 14:49
FETÖ'nün kolejleri radikal ve sapkın

Makedonya İslam Birliği () Başkanı , 'nün () kolejlerinin radikal ve sapkın olduğunu söyledi.

Recepi, Makedonya'da yayın yapan Art televizyonunda katıldığı bir programda, ülke gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Makedonya'daki FETÖ iltisaklı kolejler hakkında konuşan Recepi, şunları kaydetti: "Bunlar sapkın. 'in kolejlerinin radikal oldukları kadar sapkın olduklarını da tüm dünya görüyor. Onlar kendilerini kültürlü, disiplinli, hoş gösteriyorlar ancak yer altında farklı şeyler çalışılıyor. Bu yüzden bunların arkasında durmuyoruz. Ülkeye nasıl girdiyseler öyle uzaklaşmalılar."

Recepi, FETÖ iltisaklı kolejlerle ilgili sürekli sorunları olduğunu aktararak, onların da her zaman İslam Birliğinin kaynaklarına karıştıklarını dile getirdi. Recepi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kolejlerde çocuklarını okutan herkese fitreyi, zekatı, her şeyi dayattılar. Cemaatimizin büyük bir kısmını kendilerine çektiler. Aileler de çocukları orada oldu mu her şeyi yapar ancak onların bu kaynaklara karışma hakları yoktur."

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