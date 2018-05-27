MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye dövizle kurulmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin seçim beyannamesini açıkladı:

İşte Bahçeli'nin açıklaması:

Yarım asırlık onurlu mücadelemizden nice badirelerden geçtik. Nice belalarla karşılaştık. Kefensiz şehitlerimiz sayesinde buradayız Allah'ın izniyle her daim olacağız. Bugün varsak bunun şeref payesi onlardır. Mekanları cennet ruhları şad olsun. Rabbim hepsinden razı olsun. MHP gücünü ilkelerinden ve Türk milletinden alır. Bizim yönümüz Türkiye ve İslam Dünyasıdır. Büyük ülkülerimiz büyük bir ülkemiz var. Bin yıllık kardeşliğimiz bozulmasın. Bu itibarla milli bekayı müdafaa ediyoruz. Gönlümüzde millet sevgisi yüreğimiz Allah aşkıyla daha huzurlu gelişmiş bir millet varlığı arzusundayız. Milli ve manevi değerleri düşündük. Haklı mücadelemizde karşımıza geçip zindan dediler vatan sağolsun dedik, idam dediler Allah'ın takdiri deyip kabul ettik. Sükut kadar sessiz kaldık ama küsmedik. Unutulsakta unutmadık, unutturmadık bundan sonrada unutturmayacağız.

"24 HAZİRAN SEÇİMİ CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÖNEMLİ EN KRİTİK KARAR ANI OLACAKTIR"

Önümüzde yeni ve tarihi bir imkan var. İstiklalimize pranga vurmaya çalışan güruh cumhurun ittifak duruşuyla kaybedecektir. Büyük Türk milleti 13. cumhurbaşkanını ve milletvekillerini aracısız seçecektir. 24 Haziran seçimi Cumhuriyet tarihinin en önemli en kritik karar anı olacaktır. Soruyorum: Alçaklara şamarı indirmeye yeminli misiniz? Mesele budur! Hepinizden Allah razı olsun. Hainler kaçacak ve saklanacak yer arıyor. İnanıyorum ki 24 Haziran'da Türkiye al bayrak sisteminde buluşacak. Cumhur İttifakında kucaklaşacaktır. 24 Haziran tünelden önceki son çıkıştır.

"YUMUŞAK KARNIMIZI YOKLUYORLAR. MESELE VATAN MESELESİDİR"

15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüyle son kozlarını oynadılar başaramadılar. Ancak hainler fren tutmuyor. Karanlık mesai hala sürüyor. PKK FETÖ DEAŞ birbiriyle paslaşıp haçlı emellerini canlı tutuyorlar. Amaç bellidir. Vatanımıza çöreklenmek bizi birbirimize düşürmektir. 15 Temmuz'da en vahşi işgal girişimine maruz kaldık. Türk milleti iç savaş ve kargaşaya mahkum edilecekti. 251 vatan evladı şehit düştü. FETÖ, PKK gibi proje terör örgütüdür. İblis terör örgütünü silah gibi kullandılar. 15 Temmuz'da netice alamadılar. Türk milleti muazzam bir dirilişle göğsünü gerdi. İşgal planları yerle yeksan edildi. Vazgeçtiler mi? Asla... Yumuşak karnımızı yokluyorlar. Mesele vatan meselesidir. Ya devlet başa Ya kuzgun leşe diyeceğiz ya da mezarımızı kazacağız.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, seçim beyannamesini açıkladı

"DEVLET ÇARKI DAHA HIZLI DÖNECEKTİR"

24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de oylanacaktır. Türk milleti 16 Nisan'daki iradesine daha yüksek bir seviyede sahip çıkacaktır. Artık yönetimde çift başlılıktan bahsetmek mümkün değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi 81 milyon Türk vatandaşına güven ve selamet getirecektir. Devlet çarkı daha hızlı dönecektir. Bundan geri dönüş yoktur.

"NOT EDİYORUZ, GEREĞİNİ 24 HAZİRAN'DAN SONRA YAPACAĞIZ"

Televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medyalarda dedikodu üreten kim varsa haindir, alçaktır. Bunları not ediyoruz, gereğini 24 Haziran'dan sonra yapacağız. Partimizin milletvekili adayları, yöneticileri ve samimi ülküdaşlarım üzerinde spekülasyon yapan, karalamalara tevessül eden, itibar cellatlığına soyunan, küçücük akıllarıya gazete, televizyon ve sosyal medyadan dedikodu üreten kim varsa alçaktır, haindir, kripto damarın can çekişen son kalıntılarıdır.

"TÜRKİYE DÖVİZLE KURULMADI, DÖVİZLE DE YIKILMAZ"

Ekonomik çöküntüden, döviz kurunun tırmanmasından memnuniyet duyup bunu siyasi ranta çevirme hazırlığı içinde olan kim varsa alayı vatan hainidir. Yapamayacaksınız, başaramayacaksınız, Türk İslam sancağını asla indiremeyeceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti dövizle kurulmadı, dövizle de yıkılmaz. Soluk borusu Kandil olan teröristler ne yapsalar yararsızdır. Türk milleti 24 Haziran'da oyunları bozacaktır

MHP'NİN SEÇİM BEYANNAMESİNİN ANA HATLARI ŞÖYLE

Tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere kader mahkumlarına af çıkarılması. Ekonominin ihtiyacı olan alanlarda hızla reform. AVM yasasının yeniden düzenlenmesi, esnafı yok eden AVM'lerle ilgili tedbir alınması. Çıraklık sürelerinin emeklilik sürelerine sayılması. Şoför esnafımıza yıpranma hakkı temin edilmesi. Çiftçilerin kullandığı mazot üzerindeki vergilerin kaldırılması. Gençlerimizin iş bulana kadar sağlık sigortasından faydalanması. Üniversite sınavının kaldırılması. Askerlik süresinin prim ödemeksizin emeklilik süresine sayılması. Kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi, cezaların artması, davalarda zaman aşımının kaldırılması. Asgari ücretten vergi alınmaması. Taşeron işçiler, 4B'li çalışanların kadroya alınması. Kadınlara sigortalılık öncesi doğumlar için borçlanma hakkı tanınması ve asgari ücretin vergiden muaf tutulması.

MHP ADAY TANITIM TOPLANTISI BAŞLADI

MHP'nin Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı başladı.

Ankara Spor Salonu'nundaki toplantıya katılan partililer Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi coşkuyla karşıladı. Bahçeli de salonu dolaşarak partilileri selamladı. Bu sırada salonda, MHP'nin seçim çalışması kapsamında hazırlanan "Cumhur İttifakı" şarkısı dinletildi.

Devlet Bahçeli, yerine geçtikten sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın okunması sırasında bazı partililerin bozkurt işareti yaptığı görüldü.

SEÇİM ŞARKISI DİNLETİLDİ

Bahçeli salona gelmeden önce Turgay Başyayla, MHP için hazırladığı seçim şarkısını söyledi. Şarkı sırasında sahnedeki dev ekranlara Bahçeli'nin görüntüleri yansıtıldı.

Daha sonra Orta Asya'dan Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'na kadar Türk tarihinin dönüm noktalarını anlatan gösteri sahnelendi. Gösterinin bir bölümünde şarkılarıyla Turgay Başyayla da yer aldı. Alparslan Türkeş'in fotoğrafının ekrana yansıtılması salondan büyük alkış aldı.

Bahçeli, partisinin seçim beyannamesini açıklamasının ardından MHP'nin milletvekili adaylarını tanıtacak.