AK Parti’yi üzen vefat haberi

24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçim çalışmalarını tüm hızıyla yürüten AK Parti Ankara teşkilatı hafta sonu aldığı acı bir haberle sarsıldı. AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığı'nda gönüllü olarak seçim çalışması yürüten 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Nuriye Alışlı, Güzelkent Mahallesi'nde sandık çalışması ve ev ziyareti yaptığı sırada fenalaştı. Mahalledeki bir parkta kendisini bekleyen partililerin yanına giden Alışlı, arkadaşlarına 'İyiyim' dedikten sonra bir anda yere yığıldı. Olay yerine çağırılan ambulansla hemen Sincan Devlet Hastanesi'kaldırılanlan Nuriye Alışlı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BAŞKAN TUNA DA KATILDI

AK Parti Etimesgut teşkilatının sevilen bir ismi olan ve Nuriye Abla olarak bilinen Alışlı'nın cenazesi dün Sincan'daki Çimşit Mezarlığı'nda defnedildi. Alışlı'nın cenazesine; AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Barış Aydın katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Nuriye Alışlı'nın acılı evlatları ile yakından ilgilenerek taziyelerini iletti.

SEVDİĞİMİZ BİR ABLAMIZDI

Cenazeye katılan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Bizler tüm teşkilatlarımızla mahalle yönetimlerden sandık yönetimlerine, komisyonlarımızdan parti üyelerimize kadar büyük bir aileyiz… Nuriye ablamız da İstasyon Mahalle teşkilatımızın mensuplarından fedakar, cefakar bir ablamızdı. Kapı taraması ve üye ziyaretinde teşkilat görevi yaparken mübarek Ramazan günü iftara sayılı saatler kala kalp krizi geçirip, vefat ettiğinin haberini aldık. Allah mekanını cennet eylesin... Teşkilatımızın başı sağ olsun" dedi.

SEVİLEN BİRİYDİ

AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Ebubekir Kipel ise, " Günlük SKM programları kapsamında saha çalışmaları yapıyorduk. Ben İlçe Başkanı olarak Milletvekilimiz Nevzat Ceylan ile AVM'leri dolaşıyorduk. O sırada diğer mahallelerde rutin faaliyetlerimiz sürüyordu. Güzelkent Mahallemizde de sandık tarama çalışmalarımız vardı. Rahmetli Nuriye ablamızda İstasyon Mahallesi'nden gönüllü olarak katıldı. Biz önce oruçla ilgili tansiyon düşme sandık. Hastaneye kaldırıldı. Ben oraya gittiğimde kalbi durmuştu. Ablamızı kaybettik. Sevilen biriydi" diye konuştu.