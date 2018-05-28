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Başbakan Yardımcısı Akdağ müdürleriyle bir araya geldi

Erzurum’da Afet ve () müdürleriyle iftar yemeğinde bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “Bugün 'de gerek afetlere hazırlık gerek afetlere müdahale konusunda belli bir noktaya gelmiş durumdayız" dedi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 10:29
Başbakan Yardımcısı Akdağ AFAD müdürleriyle bir araya geldi

Erzurum Müdürlüğünce 13 ilden yetkililerin katılımıyla Müceldili Konağında düzenlenen iftar yemeği öncesinde konuşan Akdağ, AFAD kurulduktan sonra çok büyük değişiklikler yaşandığını ifade ederek, "Bugün 'de gerek afetlere hazırlık gerek afetlere müdahale konusunda belli bir noktaya gelmiş durumdayız. Hem AFAD'ın kendi çalışmaları hem de AFAD'ın diğer kurumları koordine etme vazifesi olsun, şükürler olsun ki iyi çalışıyor. AFAD, bunu Türkiye'deki birçok deprem, sel, terör saldırıları, patlamalar ve heyelanlarda, yurt dışında da birçok faaliyette ne yapılması gerektiğini yerli yerine koyarak gösterdi. Sadece burada değil, bir şekilde Türkiye'ye gelen Suriyeli sığınmacılar konusunda da en büyük yükü AFAD üstlendi ve mesele salimen bugüne kadar getirildi." diye konuştu.

İftar programına Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, , Ardahan, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Erzincan, , , Kars, , , Tunceli ve Van AFAD müdürleri katıldı.

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Başbakan Yardımcısı Akdağ AFAD müdürleriyle bir araya geldi
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