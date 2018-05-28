Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Giresun Güce'de teröristlerle sıcak çatışma

Güce'de teröristlerle sıcak

'un Güce ilçesinde bugün akşam saatlerinde bir grup terörist ile güvenlik güçleri arasında sıcak çıktı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 06:58 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 06:59
Giresun Güce'de teröristlerle sıcak çatışma
Alınan bilgiye göre, ilçenin Giyimli mahallesine bağlı Şaban Kalesi mevkiinde ile bir grup terörist arasında sıcak çıktı. Yaklaşık yarım saat süren çatışmanın ardından terörist grup havanın kararması ile bölgeden uzaklaşmaya çalışırken timler terörist grubu takibe aldı. Çatışmanın ilçe merkezine 3-4 km mesafede meydana geldiği öğrenilirken, bölgede operasyonların sürdüğü ve terörist grubu takip için bölgeye takviye ekip sevk edildiği kaydedildi.

Öte yandan Güce İlçe Jandarma Karakolu'na 26 Eylül 2015 tarihinde taciz ateşi açılmış ve açılan ateş sonucu seken kurşunlardan karakola 100 metre uzaklıktaki bir okulun bahçesinde yapılan düğüne katılan 4 vatandaş hafif şekilde yaralanmıştı. Teröristlerin yine ilçe merkezine yönelik bir saldırı hazırlığında oldukları ancak bölgede bir süredir görev yapan JÖAK Timleri'nin buna fırsat vermediği bildirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Giresun Güce'de teröristlerle sıcak çatışma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN