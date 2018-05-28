Muharrem İnce'nin dün İzmir'de konuşma yapmadan önce sahnede kendisi ile selfie çektirmek isteyen vatandaşa yapılan hareketin ardından birçok insan büyük tepki gösterdi. Yapılan çirkin hareketten sonra hükümetten Muharrem İnce'ye zor soru geldi.

Muharrem İnce'nin mitinginde vatandaşı sahneden attılar!

"CHP'LİYE BUNU YAPARSAN CHP'Lİ OLMAYANI NASIL KUCAKLAYACAKSIN?"

Abdulhamit Gül: İşin garip kısmı TRT'yi eleştirirken o esnada TRT canlı yayında Muharrem İnce'nin konuşmalarını veriyordu. Türkiye'ye yönetmeye talip olanlar kişileri, kurumları hedef göstermekten uzak durması lazım. Bakın sahnede Muharrem İnce ile resim çektirmek isteyen kişiyi öyle bir görüntü verip sonra da nasıl indirdiklerini hepimiz gördük. Daha bu seçime giderken 24 Haziran'a kadar vatandaşa böyle devletin en saygın kurumlarına böyle davrananlar Allah bilir 24 Haziran'dan sonra bu millete nasıl tepeden bakacaklar. Fotoğraf çekmek isteyene bunu yaparsan CHP'liye bunu yaparsan CHP'li olmayan kişiyi nasıl kucaklayacaksın. Türkiye'nin bu anlamda kucaklaşmaya birlik beraberliğe ihtiyacı var. Bu dil Türkiye'yi kuşatıcı dil değildir. Muharrem İnce'nin bu dilden uzaklaşması lazım ama yapıları bu bundan da kurtulamazlar. Maalesef kendi partisine, kendi seçmenine bunu yapan diğerlerine haydi haydi bunu yapar. TRT gibi bir kuruma haksız bir isnatta bulunması doğru değil. Bunlar bütün söyledikleri şeyin altında kaldıkları için ve bir panik havası içinde millete, değerlerine, kurumlarla kavga etmeye devan ediyorlar. Bu asla kabul edilebilir bir şey değil. Seçime giderken demokratik olgunluk içerisinde herkes fikrini söyler. Herkes özgürce de kimi isterse ona oy verir, ona destek verir. Demokratik yarış içerisine girmek lazım bu anlamdaki görüntüleri tasvip etmiyoruz.

Adalet Bakanı Gül'den CHP'li İnce'ye "Kurumları hedef göstermekten uzak durması lazım"

SORU: ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ'NİN 27 MAYIS'I DESTEKLEYEN BİR AÇIKLAMASI VARDI. BU KONU HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Abdulhamit Gül: Evet, bu da çok talihsiz bir açıklama bir sivil toplum kuruluşu olma yolunda bir tüzel kişiliği olan bir derneğin 27 Mayıs'ta bu ülkenin seçilmiş bir başbakanına, hükümetine bir darbeyi övmek ve adeta idam edilmesini olumlu görmek millete arkasında demek asla kabul edilebilir bir şey değil. Hiçbir darbenin arkasında millet olmaz, darbenin arkasında hiçbir şekilde milli irade olmaz. Asıl darbeler milli iradeyi ortadan kaldıranlardır. Şiddetle kınıyoruz. 27 Mayıs'ın yıl dönümünde milletin bağrından çıkmış Menderes'in de ruhuna saygısızlıktır. Menderesin de kemiklerini sızlatan bu milletin 80 milyon evladını rahatsız eden bir açıklamadır. Elbette hukuki yollar takibatlar yapılacaktır. Bir suç unsuru görülmesi halinde ilgili yargı makamlarında bunların soruşturmalarını yapmaktadır ama ben bir siyasetçi olarak, milletin evladı olarak bu milletin adamı Menderes'e karşı yapılan bu saygısızlığı bu hukuksuzluğu, darbeyi öven bu tür açıklamaları şiddetle kınıyorum. Bunların ne olduğu Türkiye'de darbecilerin hali ortadadır. Bu dili şiddetle kınıyorum.