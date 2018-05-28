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Şehit Astsubay’ın Çan’daki evinde yas

'ın Kangal ilçesinde bir arkadaşının silahından kazara çıktığı iddia edilen kurşunla şehit olan Kangal İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli ‘nin (25) ’nin Çan İlçesindeki evi Türk bayraklarıyla donatılırken, yakınları da anne ’a taziye ziyaretinde bulundu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 07:53 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 07:53
Şehit Astsubay’ın Çan’daki evinde yas
'ın Kangal ilçesinde bir arkadaşının silahından kazara çıktığı iddia edilen kurşunla şehit olan Kangal İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli 'nin (25) 'nin Çan ilçesi Fatih Mahallesi Yenidoğan Sokakta bulunan anne 'ın evine şehadet haberini Çan Kaymakamı Adil Karataş, İlçe Jandarma Komutanı Cengiz Mete Yavuz ve İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan tarafından verildi.

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli'nin Çan'daki evinin önü Türk bayraklarıyla donatılırken, komşuları da anne Sebahat Kiraz'a taziye ziyaretinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre geç saatlerde Kangal İlçe Jandarma Komutanlığında meydana gelen olayda komutanlığa bağlı kamelya içerisinde Uzman kaldırılan.K'ye ait tüfeğin ateş alması sonucu Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli (25) göğsüne aldığı kurşunla ağır yaralandı. Önce Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Yerli ilk müdahalenin ardından Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Şehit Astsubay’ın Çan’daki evinde yas
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