FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılandığı davada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binada yapılan duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Özgür Danışan, olay tarihinde SAT komandosu olduğunu, 15 Temmuz'da izinli bulunduğunu, kurs öğretmeni tarafından arandığını ve bu kişinin personel yetersizliğinden dolayı nöbet tutmasını istediğini, birliğinin emniyet zafiyeti yaşamaması için nöbetçi olduğunu söyledi.

Sanık Danışan, olay günü nöbetçi olduğunu, devriyeye çıktığını, sonrasında birlik binasına döndüğünü, öğretmenler odasına geçtiğini, daha sonrasında ikinci devriyesine çıktığını, silahlığa bakan kamera açılarının değiştirildiğini fark ettiklerini anlatarak, "Cephaneliği kontrol ettim. Kırık bir parça dışında bir şey görmedim. Bu parçanın çalışma yapan firma tarafından unutulduğu söylendi. Televizyonda, köprünün askerler tarafından kapatıldığını gördüm. Haberlerden sonra birliğe sözde sıkı yönetim mesajı geldi. SAT komutanlığına gelecek tehdide karşı güvenliği üst düzeye çıkardık. Birliğe gelen personel sayısı artıyordu. Birliğe gelebilecek sabotajı engellemek için SAT komutanlığının güvenliğini aldık.'' dedi.

Görev timi oluşturulduğu, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın alınarak, güvenliğinin sağlanacağının söylendiğini aktaran sanık Danışan, bu durum için görev malzemesi hazırladığını, bu yüzden tutuklu olduğunu öne sürerek, daha önce verdiği ifadeleri reddetti ve beraatini istedi.