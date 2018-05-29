İstanbul’un Fethi’nin 565. yıldönümü kutlama filmi

Puslu bir günde kadırgalarını karadan Haliç'e indirme emri veren Fatih Sultan Mehmet Han ve fedailerinin atlarını denize, daha doğrusu günümüze sürmesiyle açılan filmde Türk tarihinin önemli şahsiyetleri, önderleri, liderleri yüzyıllar süren bu şanlı yolculuğa selam veriyor.

Filmin çekimleri İstanbul ve çevresinde 12 günde tamamlandı. Özel atlar ve eğitmenler eşliğinde savaş ve fetih koreografileri gerçekleştirdi. Yurtiçi ve yurtdışında özel efekt şirketleri eş zamanlı çalışarak CGI, özel efekt, tarihsel mekan resimlerinin yapımını kısıtlı süre içerisinde gerçekleştirdi.

Filmin müzikleri, Mehteran'ın eşsiz tınıları ve özel bir orkestranın besteleriyle coşkusunu görsel ihtişam ile birleştiriyor.