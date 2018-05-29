Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > İstanbul’un Fethi’nin 565. yıldönümü kutlama filmi

’un Fethi’nin 565. yıldönümü kutlama filmi

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, çekim süreci ve uluslararası post prodüksiyon ekiplerinin katılımıyla yapımı 1,5 ayda tamamlanan film, Fatih eşliğinde izleyicileri 1453’ten günümüze zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Giriş Tarihi: 29.5.2018 14:14
İstanbul’un Fethi’nin 565. yıldönümü kutlama filmi

Puslu bir günde kadırgalarını karadan Haliç'e indirme emri veren Fatih ve fedailerinin atlarını denize, daha doğrusu günümüze sürmesiyle açılan filmde Türk tarihinin önemli şahsiyetleri, önderleri, liderleri yüzyıllar süren bu şanlı yolculuğa selam veriyor.

Filmin çekimleri ve çevresinde 12 günde tamamlandı. Özel atlar ve eğitmenler eşliğinde savaş ve fetih koreografileri gerçekleştirdi. Yurtiçi ve yurtdışında özel efekt şirketleri eş zamanlı çalışarak CGI, özel efekt, tarihsel mekan resimlerinin yapımını kısıtlı süre içerisinde gerçekleştirdi.

Filmin müzikleri, Mehteran'ın eşsiz tınıları ve özel bir orkestranın besteleriyle coşkusunu görsel ihtişam ile birleştiriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’un Fethi’nin 565. yıldönümü kutlama filmi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN