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'daki / davası

'da, /'ye ilişkin davalarda yargılanan 5 sanık, 2 yıl 1 ay ila 7,5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 16:44
Malatya'daki FETÖ/PDY davası

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve tutuksuz yargılanan sanıklar eski Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hidayet Bozkurt, Demet Aktamış, Medine Gündüz, İsmail Hakkı Uzun ve Derya Keleş ile avukatları katıldı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların terör örgütüne yardım ettiklerini, para yatırdıklarını ve bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı 'u kullandıklarını, örgüte yakın sendika ve dernek üyeliklerinin bulunduğunu belirtti. Savcı, tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, ByLock kullandığı belirlenen sanıklardan Gündüz'e 7,5 yıl, Aktamış'a 6 yıl 3 ay, Uzun ve Keleş'e ise "örgüte yardım etmek" suçundan 2 yıl birer ay hapis cezası verdi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık Bozkurt ise 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Malatya'daki FETÖ/PDY davası
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