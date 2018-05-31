Antalya'da PKK/KCK davasında karar

Antalya lya'da, PKK KCK 'nın oyuncak araba, yangın tüpü ve çay paketleri içinde bomba ve düzeneği bulundurdukları iddiasıyla yargılanan 15 sanıktan 6'sı 1 yıl 13 ay ile 14 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Eylem Yıldız, Gökmen Fidan, Murat Atılğan ile tutuksuz sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı. Davanın karar duruşmasında, tutuklu sanıklar Gökmen Fidan'a "tehlikeli maddenin izinsiz bulundurulması, silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 9 yıl 10 ay, Murat Atılğan'a 11 yıl 5 ay 15 gün, Eylem Yıldız'a ise 14 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sanıklardan Şükrü Menekşe, Mehmet Emin Menekşe ve İdris Çelik, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezası aldı. Heyet, tutuksuz yargılanan sanıklardan Mehmet Tahir Ç, Fatma M, Hüsnü İ, İhsan Y. ile Nahide Y'nin dosyasının ayrılmasına karar verdi. Yargılanan 4 sanığın da beraatine hükmedildi. Karara tepki gösteren sanık yakınları, güvenlik güçlerince adliyenin dışına çıkartılmaya çalışıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 17 Ekim 2017'de bir evin odunluk kısmında yapılan aramada üç yangın tüpüne yerleştirilmiş 4 kilo 295 gram PETN tipi patlayıcı, kahve ve çay paketlerinin içerisine saklanmış 3 kilo 735 gram PETN tipi patlayıcı ile iki oyuncak arabaya kurulmuş uzaktan kumandalı bomba düzeneği bulunmuştu.