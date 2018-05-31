Son Dakika: CHP 28 Şubat vadediyor

CHP'nin 24 Haziran seçim beyannamesinde yer alan eğitim programında 1+8+4 eğitim modeli, uzmanlar tarafından "28 Şubat'ın hortlatılması" olarak değerlendirildi. Beyannamede 1+8+4 eğitim modelinin yanı sıra, "karma eğitimden vazgeçilmeyeceği" vurgusu ile İmam Hatip Lisesi yerine "İmam Hatip Okulu" ifadelerinin kullanılması da tartışmalı başlıkları oluşturdu.

Eğitim Bir-Sen Genel Başkanvekili Latif Selvi, CHP'nin 28 Şubat'ı hortlatma vaadinde bulunduğunu söyledi. TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyesi Ahmet Hamdi Çamlı ise CHP ile aynı ittifakta yer alan Saadet Partisi'ni Büyük Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in dizeleriyle eleştirdi. Çamlı, "'Baba katili ile baban bir safta' der Üstad. Babamızın katilleriyle bir safta Hacı Temel... Şimdi CHP'nin yelkenine üflüyor" dedi. FETÖ ve PKK'nın adının dahi geçmediği CHP beyannamesinde, 28 Şubat zihniyeti açıkça yer aldı.

1+8+4 eğitim modeli formülünü değerlendiren uzmanlar bakın neler söyledi:

İNATLA MİLLETİN İNANCIYLA SAVAŞMAYA DEVAM EDİYOR

Latif Selvi (Eğitim Bir Sen Genel Başkan vekili): 1+8+4 olarak CHP'nin teklif ettiği yaklaşımı, 28 Şubat döneminde din eğitimi gerekçesiyle meslek liselerine vurulan darbeyi hortlatma girişimi olarak görüyoruz. Açık açık 'Biz bu milletin okullarda dinini öğrenmesini istemiyoruz' diyemedikleri için 'herkes aynı eğitimi alsın' gibi ayrıntısını bilenlerin fark edeceği şekilde bir düzenleme ortaya koyuyorlar. Bu aynen 28 Şubat döneminin yasakçı zihniyetinin tezahürüdür. CHP'nin beyannamede özellikle vurguladığı maddelerden birisi de karma eğitimden taviz verilmeyeceğini ve karma eğitim dışındaki uygulamaların sonlandırılacağını söylüyor. Bunu, tercihe bağlı olarak 'Kız İmam Hatip Liseleri', 'Kız Liseleri' gibi uygulamaların, özellikle kız imam hatip liseleri uygulamasının da ortadan kaldırılması için bir girişim olarak görüyoruz. İmam Hatip Lisesi yerine 'İmam Hatip Okulu' ifadesini kullanıyorlar. CHP yıllar içerisinde şekillenmiş din karşıtı duruşunu eğitim programına da yansıtmış görünüyor. Bunun kamuoyu tarafından iyi anlaşılması gerekiyor. 1+8+4 uygulaması 28 Şubat'ın hortlatılma girişimidir. Bu çok üzüntü verici. Ama CHP'yi yadırgamıyoruz, çünkü dünden bugüne yaptıkları bellidir. Demokrasi, hoşgörü gibi kavramlar yalnızca dillerinde. Maalesef toplumun inisiyatifini doğru okumadan, milletin inancıyla ve kültürüyle savaşmaya devam ediyorlar.

GENETİK KODLARINA DÖNÜYORLAR

Nazım Maviş (TBMM Milli Eğitim Komisyonu Üyesi): 28 Şubat'a dönmeye yönelik proje. İmam hatip liselerini kapatmaya dönük bir proje. CHP genetik kodlarına dönüyor. Bizi şaşırtmadı. Başörtüsü, imam hatiplere düşmanlık bildiğimiz CHP zihniyetiydi. 28 Şubat'ın darbeci mantığına geri dönmektir bu. 28 Şubat'ı hortlatıyorlar. Saadet'i ise anlamak mümkün değil. 28 Şubat'ta kapatılan Fazilet Partisi'nin yerine kurulan ve en büyük zarara uğramış bir parti. Darbecilerin, kendisini siyasi yokluğa sevk eden darbecilerin kayığına binmiş durumdalar.

CHP 28 ŞUBAT'I HORTLATIYOR

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP'nin seçim beyannamesinde eğitim sisteminin '1+8+4' şeklinde düzenlenmesinin tek bir anlamı olduğunu belirterek şunları söyledi: "O da kesintisiz 8 yıllık eğitime yeniden geri döneceğiz. Bunun diğer anlamı, 'imam hatip liseleri ve meslek liselerinin orta kısmını kapatacağız' demektir. Çocuklarını Kuran kursuna göndermek isteyen ailelerin 'çocukları 16 yaşını doldurana kadar Kuran kursuna gönderemeyecek' demektir. 'Hafızlık müessesesi neredeyse yok edilecek' demektir. Bu, tam anlamıyla 28 Şubat zihniyetinin CHP eliyle yeniden hortlatılması anlamına gelecektir. "

HACI TEMEL, BABA KATİLİYLE AYNI SAFTA

Ahmet Hamdi Çamlı (TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyesi): Geleneksel CHP tavrı, din ve dindar düşmanlığı. Zaman zaman milletten oy çalabilmek için Hacı Bayram'dan seçim kampanyaları başlatıyorlar. 'Babam da şöyleydi, babam hacıydı' gibi şeylerle milletin önüne çıkıyorlar. CHP Türkiye'de ne kadar kötülük varsa anasıdır. Beladır, musibettir Türkiye'nin başında. Bu geleneğini de her koşulda, her zaman uygulamıştır. Bundan asla vazgeçmemiştir.

CHP'YE YILAN BENZETMESİ

Yılanın fıtratı, sokacak, ısıracak. CHP de öyle. Fıtratında insanları kandırmak, düşmanlık yapmak var. 1 artı 8 dediğinin temelinde din düşmanlığı yatmaktadır. Kuran düşmanlığı yatmaktadır. SP'nin bu ittifak içinde yer almasını, Necip Fazıl üstadın şiiri ile değerlendirmek lazım. "Baba katili ile baban bir safta" der üstat. Babamızın katilleriyle bir safta Hacı Temel. Şimdi CHP'nin yelkenine üflüyor. Bunu da Allah rızası için hala kendisine inanmış insanlara yaymaya çalışıyor. Kendisini muhafazakarım falan diye değerlendirenleri yanıltma yolunda tam gaz ilerliyor. CHP'ye hizmet ettiriyor.

OYLAR CHP'YE PEŞKEŞ

Camilerde 20 sene ezanı yasaklayan bu CHP'ye, bu ümmeti, bu Müslümanları nasıl peşkeş çekerim onun peşinde. Üç vekil alacağım diye bütün değerleri yerlere çekmeyi yaşıyoruz ne yazık ki. Bunu da Allah rızası için bir şey yapıyoruz diye insanlara anlatıyordur. Belki hadisleri, ayetleri kullanıyordur. Temel Ağabeyi çağırsak, gel bize anlat desek, hemen bir ayet, hadisle söze başlayıp, CHP'ye oy vermenin faziletleri ve buradaki Allah'ın rızasının nasıl olduğunu, Resulullah'ın manevi desteğinin nasıl olduğunu hadisi şeriflerle anlatır.

'SAADET'E VERİLEN OYLAR DİN DÜŞMANI CHP'YE GİDİYOR'

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi'nin CHP ile yaptığı ittifakı sert sözlerle eleştirdi. Saadet Partisi'nin kurucusu merhum Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, katıldığı bir programda "Saadet'e verilen her oy nasıl CHP'ye gider" tek tek açıkladı. "Din düşmanı" olarak ifade ettiği CHP ile ittifakı yerden yere vuran Fatih Erbakan, "İttifak olmasa da oylar boşa gidiyor" diye eleştirenlere ise "Oyların boşa gitmesi CHP'ye gitmesinden çok daha şereflidir" dedi. (Star)