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O 'cü albaya hapis cezası

'te / soruşturması kapsamında tutuklanan, FETÖ'nün Karabük sıkıyönetim komutanı olan dönemin Safranbolu 125'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanı İstihkam Kurmay Albay , 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2018 14:50 Güncelleme Tarihi: 1.6.2018 14:52
O FETÖ'cü albaya hapis cezası

15 Temmuz darbe girişimi ardından gözaltına alınıp tutuklanan , Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

"TBMM'Yİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS"

Sedad Arıcan, ' hükümetine karşı silahlı isyanı idare etme', ''yi ortadan kaldırmaya veya görev yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada savunmasını yaptı. Arıcan, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, adı 'nün Karabük sıkıyönetim komutanı olarak geçen Arıcan'ı, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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O FETÖ'cü albaya hapis cezası
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