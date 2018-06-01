O FETÖ'cü albaya hapis cezası

15 Temmuz darbe girişimi ardından gözaltına alınıp tutuklanan Sedad Arıcan, Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

"TBMM'Yİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS"

Sedad Arıcan, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyanı idare etme', 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görev yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada savunmasını yaptı. Arıcan, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, adı FETÖ'nün Karabük sıkıyönetim komutanı olarak geçen Arıcan'ı, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.