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'li 'e her yerde tepki gösteriliyor

'nin milletvekili adayı , seçim çalışmalarını sürdürüyor. Şener gittiği her yerde tepkiyle karşılanıyor.

Giriş Tarihi: 3.6.2018 15:20 Güncelleme Tarihi: 3.6.2018 15:24
CHP'li Abdüllatif Şener'e her yerde tepki gösteriliyor

ile siyaset hayatında zirve yapıp, ile hezimeti gören CHP'nin Milletvekili 'e gittiği her yerde tepki gösteriliyor. doğumlu olmasına rağmen Konya'dan CHP'nin adayı olan Abdüllatif Şener, sokaklarda aradığı karşılığı bulamıyor.

MİTİNGLERİ BOMBOŞ GEÇİYOR

Şener'in yürüttüğü seçim faaliyetleri ilk günlerde tepkilerle karşılanırken, devamında ise tepkiler, yerini kaale almamaya bıraktı. Zira Şener'in katıldığı miting ve etkinliklerde, alanın bomboş oluşu dikaktlerden kaçmıyor.

SİVASLISIN, NEDEN KONYA

Konya'da seçim çalışmaları sırasında ensaf Abdüllatif Şener'e tepki göstermiş, Sivaslı olduğu halde neden Konya'dan aday olduğu sorulmuştu.Abdüllatif Şener'in Sivaslı olduğunu hatırlatan Konyalı esnaf, neden şehirlerinden aday gösterildiğini açıklanmasını istedi.

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ÖNCE TEHDİT ETTİ SONRA KAÇTI

CHP'nin Konya'da 1. sıra milletvekili adayı Abdüllatif Şener en son Konya'da sarfettiği tehdit içerikli sözlerle sokaklarda tepkiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu'nun Konya için tek ümidi olan Şener, tehdit ettiği halk tarafından hak ettiği cevabı almış, Konya halkını "Erdoğan'la birlikte yargılanacaksınız" diyerek tehdit eden Şener, "Yok olmaya mahkumsunuz"tepkileri üzerine çözümü kaçmakta bulundu. demişti.

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CHP'li Abdüllatif Şener'e her yerde tepki gösteriliyor
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