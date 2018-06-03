FETÖ'nün "astsubaylar imamı"nı şüpheliler anlattı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "Tokat astsubaylar imamı" olduğu iddia edilen Halil İbrahim Haliloğlu hakkında hazırlanan iddianamede, başka soruşturmalarda şüpheli olan bazı kişilerin Haliloğlu ile ilgili verdiği bilgiler yer aldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan FETÖ/PDY'nin "Tokat astsubaylar imamı" olduğu öne sürülen Haliloğlu hakkında hazırlanan iddianame, Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Haliloğlu'nun "örgüt üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Farklı bir dava kapsamında şüpheli olan N.K, iddianamedeki ifadesinde, Haliloğlu'nun örgütte abilerden birisi olduğunu belirtti.

"KENDİNİZİ GİZLEYİN, NAMAZ KILMAYIN"

Sohbet için Haliloğlu'nun zaman zaman evlerine geldiğini anlatan N.K, "Teröristbaşı Gülen'e ait kitaplar okurduk. Haliloğlu, sohbete katılan Furkan adlı kişiye, 'Kendinizi gizleyin ve deşifre olmayın, birliğinizde namaz kılmayın. Cuma namazlarına gitmeyin.' diye sürekli talimat veriyordu. 'Çevrenizdekilere kendinizi sevdirin. Amirlerinizle iyi geçinin. Sizler çalıştığınız kurumlarda sıradan insanlar değilsiniz.' diyordu." beyanında bulundu.

Başka bir soruşturmada şüpheli olan M.Y. de ifadesinde, 2015 yılı genel atamalarında tayininin Tokat İl Jandarma Komutanlığı Personel Şube Müdürlüğüne çıktığını kaydetti.

Şırnak'tan ayrılmadan önce "Levent" isimli kişiyle görüştüğünü ifade eden M.Y, şu bilgileri verdi:

"Beni Haliloğlu ile tanıştırdı. Tokat'a gittiğinde kendisiyle ilgileneceğini söyledi. Tokat'a geldikten 10-15 gün sonra Halil İbrahim Haliloğlu beni aradı. Kendisiyle buluştuk. Sohbet ederken, 'Alay komutanı nasıl, sıkıntı yaşadığın biri var mı?' diye sordu. 'Görev yaptığın birliğinde kendine dikkat et, tedbirli ol, cuma namazına birlikteki mescide gitme.' gibi telkinlerde bulundu, ayrıca İl Jandarma Komutanlığında görev yapan personel hakkında 'Müspet mi, menfi mi?' şeklinde sorular soruyordu. Haliloğlu'nun askeri yapıyı iyi bildiğini düşünüyorum."

Haliloğlu ile görüşmelerinde zaman zaman siyasi içerikli konuşmalar yapıldığını belirten M.Y, ifadesinde şunları anlattı:

"17-25 Aralık sürecinin FETÖ açısından doğru bir karar olduğunu, hükümetin örgütle haksız yere uğraştığı, hükümetin ekonomik sıkıntıyla geldiğini, gizli bir ekonomik kriz olduğunu, gidişinin de yine ekonomik krizle olacağını söyledi. FETÖ'nün askerle ilişkisinde gizli bir yapı bulunduğunu ve bunun deşifre olmadığını düşünüyorum. Yapının ne şekilde olduğunu ve nasıl işlediğini imam seviyesindekilerin bildiklerini sanıyorum. Haliloğlu, görüştüğümüz zamanlarda asker kişilerin durumları hakkında teyit amaçlı isim bazında sorular sorardı.

"AMACININ FİŞLEME OLDUĞUNU, BU ŞEKİLDE ÖRGÜTE ARŞİV OLUŞTURDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Başka bir dava kapsamında tutuklu yargılanan R.E. de iddianamedeki ifadesinde, Haliloğlu'nun Tokat'ta "jandarma astsubaylardan sorumlu imam" olduğunu öne sürerek, bu kişinin cebinde sürekli peçeteye sarılı SD kart bulunduğunu bildiğini anlattı.

Hakkındaki suçlamaları reddederek, örgüt üyesi olmadığını öne süren Haliloğlu'nun yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.