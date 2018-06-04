FETÖ'cü hain görüntülere rağmen generali alıkoyduğunu inkar etti

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, olay tarihinde Jandarma Kriminal Daire Başkanlığında görev yapan sanık eski Teğmen Necip Erkul'un savunması alındı.

ARACINDAKİ KAMUFLAJLARI GİYMİŞ

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz akşamı ailesiyle dışarıda olduğu sırada kendisini arayan Yüzbaşı İlyas Pekdemir'in terör saldırısı olabileceğini söyleyerek karargaha gelmesini istediğini dile getiren sanık Erkul, bunun üzerine görev yerine gittiğini anlattı. Karargahta terör ya da siber saldırı olabileceğinin söylendiğini belirten Erkul, aracındaki kamuflajları giydiğini kaydetti. Sanık Erkul, karargah bahçesine çıktığı sırada bacağından ve sırtından vurularak yaralandığını dile getirerek, polisler tarafından hastaneye götürüldüğünü söyledi. Kimseye ateş açmadığını öne süren Erkul, dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Veli Turan'ı derdest edenler arasında yer almadığını iddia etti. Darbecilerin kontrolündeki zırhlı muharebe aracında kimlik kartının bulunduğunu hatırlatan Erkul, yaralandığı için kimliğinin araca bırakılmış olabileceğini savundu.

Savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçilen Erkul, güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerine rağmen Tuğgeneral Turan'ı alıkoymadığını iddia ederek, "Böyle bir eylem gerçekleştirmedim, kimseyi derdest etmedim, bu yönde kimsenden talimat almadım ve kimseye de talimat vermedim." şeklinde savunma yaptı. FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin iddianamedeki tespiti de kabul etmeyen Erkul, dava dosyasındaki bilirkişi raporlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

15 TEMMUZ SORUSUNA CEVAP VERMEDİ

Sanık Erkul, TBMM avukatı Bilal Temel'in "Kriminal dairede görev yapmış, bilirkişilik yaparak raporlar hazırlamış biri olarak sizce 15 Temmuz darbe girişimini kim yaptı?" sorusuna cevap vermek istemediğini dile getirdi.

Bunun üzerine avukat Temel de "Görevli olmadığınız halde Jandarma Genel Komutanlığına geliyorsunuz. O gece karargaha birileri alınmıyor ama teknik bir personel olmanıza rağmen siz alınıyorsunuz. Kamuflajınızı otoparkta giyiyorsunuz, tuğgenerali derdest ediyorsunuz, sonra da vuruluyorsunuz. Buna rağmen darbecilere dair tek bir laf etmiyorsunuz. Darbecilere karşı mücadele eden polis ve askerle ilgili gerçeği yansıtmayan beyanda bulunuyorsunuz." karşılığını verdi. Olay tarihinde saat 11.00'den 15.00'e kadar idari izin alarak hasta çocuğunu görmek için evine gittiğini söyleyen sanık Erkul'a bir başka avukat, "Eve gittiğinizi söylüyorsunuz ancak HTS kayıtlarınıza göre o gün eve gitmemişsiniz. İzinli bulunduğunuz süre boyunca nereye gittiniz ve kimlerle görüştünüz?" sorusunu yöneltti."Hayır, evdeydim." demekle yetinen Erkul, suçsuz olduğunu iddia ederek tahliye talebinde bulundu.

15 Temmuz'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı