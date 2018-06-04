LGS sınavı sona erdi? Liselere yerleşmede süreç nasıl işleyecek

Liselere Giriş Sınavı 2 Haziran 2018 tarihinde yapıldı. Şimdi gözler sınavla alan okullara gitmek isteyen öğrencilerin girdiği LGS'de sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki sınavların açıklanmasının ardından liselere yerleşmede süreç nasıl işlenecek? İşte detaylar...

LGS bitti, tercihler nasıl olacak?

AHABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR

Eğitim Geliştirme Uzmanı Öztuna Norman, matematik sınavı soruları uzun ve biraz değişikti, sözel soruları beklendiği gibi geldi. Bu bir sıralama sınavıdır, neticede sorular zorsa bu herkes için zordur. Sınav kitapçıkları yayınlandıktan sonra MEB'in açıklamaları dikkatlice takip etmeli. Veliler mutlaka okulları ile iletişim halinde kalmaları geliyor. Panik yapmaya hiç gerek yok, bilgiye sürekli ulaşırlarsa bir problem olmayacaktır.

OKULLARIN YÜZDE 10'U SINAVLA ÖĞRENCİ ALIYOR

Öğrenciler 9.sınıftan itibaren nereye giderlerse gitsin müfredatlar genel olarak aynıdır, iş bize düşüyor. Öğrenciler sınav sistemlerini takip etsinler. Üniversite sınavlarında kim çalışırsa onlar kazanıyor. Herşey bugün sıfırdan yeniden başlıyor.