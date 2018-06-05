Emine Erdoğan "Atıktan Sanata" adlı serginin açılışını yaptı

Emine Erdoğan, Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde kendisinin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında "Atıktan Sanata" adlı serginin açılışını Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile gerçekleştirdi.Burada kısa bir konuşma yapan Emine Erdoğan, "Mütevazı bir insanımdır ama bu konuda kendimle gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Herkesin sıfır atık konusuna eğilmesi gerektiğinin altını çizen Emine Erdoğan, şunları söyledi:

"Sıfır atığın uygulaması için bütün ev hanımlarından, iş adamlarımızdan, kurumlarımızdan rica ediyorum. Çünkü geri dönüşüm çok büyük bir konu. Gerçekten hem ülke ekonomisine getirisi var hem de sağlıklı sebze meyve yememiz için çocuklarımızın sağlığı için oldukça önemli bir konudur." Bakan Özhaseki de sıfır atık konusunda tüm belediyelerden kendisine uygulamaya başlamak için talepte bulunulduğunu belirterek, kısa sürede hepsinde bu uygulamaya geçileceğini bildirdi.

"5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla açılan sergide, hurda metalden ve ölmüş sedir ağaçlarından sanatsal eserler yapan sanatçılar Adnan Ceylan, Asaf Erdemli, Murat Ilgar ve Murat Yıldırım Çakar'ın toplamda 16 eseri sergilendi.

Serginin açılışına ortaöğretim ve lise öğrencileri de katıldı.

EMİNE ERDOĞAN, ÇOCUKLARLA BİTKİ DİKTİ

Gençlerin Dünya Çevre Günü'nü kutlayan Emine Erdoğan, 16 sanatsal eseri çocuklarla tek tek inceledi ve eser sahiplerinden nasıl yaptıklarına ilişkin bilgi aldı. Emine Erdoğan öğrencilerle, tek tek hazırlanan kumbaralara atıkları atarak sıfır atık uygulaması yaptı, organik atıklardan elde edilen kompost gübreler kullanarak çocuklarla bitki dikimi gerçekleştirdi. Serginin açılışı sonrasında Emine Erdoğan, çocuklara içinde zeka oyunları ve iklim değişikliğiyle ilgili bilmece kartlarının olduğu çanta hediye etti.

"ATIKTAN SANATA" SERGİSİ PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR AÇIK

Beştepe Kültür Merkezi'ndeki "Atıktan Sanata" adlı sergi perşembe gününe kadar öğrenciler için açık olacak. Dünya Çevre Günü dolayısıyla Beştepe Kültür Merkezi'nde hafta boyunca çevre etkinlikleri yapılmaya devam edilecek. Yarın Serdar Kılıç ve perşembe günü ise Dr. Halit Yerebakan'ın doğa ve çevre konulu sohbetleri gerçekleştirilecek, söz konusu programlara ortaokul ve lise öğrencileri katılacak. Sıfır atık uygulaması, Ankara kamu kurumları öncelikli olmak üzere tüm yurtta atıkların kaynağında ayrıştırılması esasına uygun olarak yürütülüyor. Proje kapsamında 15 bin kamu görevlisine eğitimler verildi, sıfır atık uygulamasıyla ilgili mevzuat taslağı hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere Başbakanlık, TBMM, TRT gibi kurumlar resmi olarak sıfır atık uygulamasına geçti.