Son Dakika: Hacettepe Teknokent'e ikinci dalga FETÖ operasyonu

Hacettepe Teknoken'e ikinci dalga FETÖ operasyonu başladı... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili yürütülmekte olan FETÖ soruşturması kapsamında ikinci dalga olarak 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN KİŞİLER SORGULANMAK İÇİN ANKARA'YA GETİRİLECEK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüphelilerin Ankara, İstanbul, Balıkesir ve Gaziantep'te bulunduğu belirtildi. Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak için Ankara'ya getirilecek.