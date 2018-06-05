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Son Dakika: 'e ikinci dalga operasyonu

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığı, A.Ş. ile ilgili yürütülmekte olan soruşturması kapsamında ikinci dalga olarak 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İHA AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 12:23 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 12:46
Son Dakika: Hacettepe Teknokent'e ikinci dalga FETÖ operasyonu

Hacettepe Teknoken'e ikinci dalga operasyonu başladı... Cumhuriyet Başsavcılığı, A.Ş. ile ilgili yürütülmekte olan FETÖ soruşturması kapsamında ikinci dalga olarak 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN KİŞİLER SORGULANMAK İÇİN ANKARA'YA GETİRİLECEK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüphelilerin Ankara, İstanbul, Balıkesir ve Gaziantep'te bulunduğu belirtildi. Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak için Ankara'ya getirilecek.

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Son Dakika: Hacettepe Teknokent'e ikinci dalga FETÖ operasyonu
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