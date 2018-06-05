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'nın ilk hedefi 'taki 'nın arşiv ünitesi

Terör örgütü 'nın 'taki varlığına yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Yaklaşık 2 aydır devam eden operasyonlarda 'nın ilk hedefi terör örgütünün 40 yıldan bu yana koruduğu iki arşiv ünitesinden biri olacak.

Giriş Tarihi: 5.6.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 09:33
TSK'nın ilk hedefi Kuzey Irak'taki PKK'nın arşiv ünitesi

TERÖRİSTLERİN 16 KAMPI TAMAMEN ORTADAN KALDIRILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (), terör örgütü 'nın Irak'ın kuzeyindeki lojistik ve eğitim kamplarına yönelik operasyonları 2 aydan bu yana kararlılıkla devam ediyor. Sessiz sedasız süren Irak'ın kuzeyindeki sınır ötesi operasyonlar sonucunda örgütün 5'i tedavi ve lojistik, 11'i siyasi ve silahlı eğitim olmak üzere toplam 16 kampının tamamen ortadan kaldırıldığı öğrenildi. Bölgedeki yerel kaynaklar, özellikle Bermize ve Hakurke üslerinin örgüt için Türkiye'ye geçişlerde kullanılan özel bir üs olduğunu belirterek, her 2 üssün de Türkiye'ye yakın ve korunaklı bölgeler olması nedeniyle yaralanan teröristlerin ilk tedavisi için kullanıldığını belirtiyor.

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TSK'nın ilk hedefi Kuzey Irak'taki PKK'nın arşiv ünitesi
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