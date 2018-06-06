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’nün ilk davasında beraat kararı çıktı

Van’da terör örgütünün ilk ı olarak bilinen (YYÜ) eski rektörü Prof. Dr. ’ın yargılandığı davadan beraat kararı çıktı. Davanın görülen 17. celsesinde Prof. Dr. Yücel Aşkın ile birlikte tüm sanıklar hakkında üzerlerine atılı suçlardan mahkumiyetlerine dair yeterli delil bulunmadığından beraatlerine karar verildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 18:09 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 18:24
FETÖ’nün ilk kumpas davasında beraat kararı çıktı

Van Cumhuriyet Başsavcılığının beraat talebi mütalaasıyla dün Van 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık avukatları da hazır bulundu.

O haber, terör örgütü Fetö'nün o zamanki yayın organlarında "Aşkın'ı tir tir titreten dava" manşetiyle verilmişti

FETÖ'NÜN İLK KUMPASI OLARAK BİLİNİYOR

Dönemin Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya tarafından iddianamesi hazırlanan ve terör örgütünün ilk ı olarak bilinen davanın karar duruşmasında sanık Prof. Dr. hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan suçun yasal unsurları bulunmadığından beraatine, 'ihaleye fesat karıştırmak' suçundan tarafından soruşturma izni verilmediğinden kamu davasının düşürülmesine, 'ihalenin konusu edimin ifasına fesat karıştırmak' suçundan delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesine, 'resmi belgeyi yok etmek ve sahtecilik yapmak' suçundan beraatine, 'kişisel verileri hukuka aykırı kaydetmek, ayrımcılık, görevi kötüye kullanma ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçlarından dolayı yine YÖK tarafından soruşturma izni verilmediğinden kamu davasının düşürülmesine karar verildi.

"DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAATLERİNE..."

Davanın görülen 17. celsesinde Prof. Dr. Yücel Aşkın ile birlikte tüm sanıklar hakkında üzerlerine atılı suçlardan mahkumiyetlerine dair yeterli delil bulunmadığından beraatlerine karar verildi.

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FETÖ’nün ilk kumpas davasında beraat kararı çıktı
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