Kocaeli'de FETÖ/PDY davası

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması içerisinde sözde "mahrem abi" olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan hakkında dava açılan, öğretmenlikten ihraç edilen tutuklu sanık Murat Yılmaz ile avukatı katıldı.

İddianame özetinin okunmasının ardından savunma yapan Yılmaz, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Hakkında ifade veren 5 tanığı da tanımadığını ileri süren Yılmaz, "Erdem" kod adını kullanmadığını iddia etti.

Sanık Yılmaz, daha önce ByLock iddiasından 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada, ilk duruşmada tahliye edilip tutuksuz yargılandığını belirterek, suç işlemediğini savundu.

Duruşmada tanık olarak ifade veren astsubay M.A, ev arkadaşı A.T. ile sanığın organize ettiği sohbet toplantılarına katıldıklarını anlatarak, bu toplantılarda dini konularda konuşup dini vecibelerini yerine getirdiklerini ve örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in videolarını izlediklerini söyledi.

Tanık A.T. de kendisi ve arkadaşı M.A. ile sanık Yılmaz'ın ilgilendiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Sanığa 'abi' diye hitap ediyorduk. Sanıktan önce benimle ilgilenen Yusuf olarak tanıdığım şahsın isteğiyle M.A. ile ev tutmuştuk. Bizimle Erdem olarak tanıdığım sanık ilgilenirdi. Sohbet toplantıları yapardı. Dini konularda sohbet edip, namaz kılardık. Fetullah Gülen'in kitaplarını okur, videolarını izlerdik. Sanık bana iş yerinde art niyetli şahıslar olması halinde kendisine bilgi verirsem yardımcı olabileceğini söylemişti. Benden himmet adı altında herhangi bir para talebi olmadı."

Söz konusu yapıdan 2013'ten sonra uzaklaştığını savunan A.T, "Sanıkla en son 2015 yılında sanığın ısrarlı görüşme talebini M.A. aracılığıyla bana iletmesi nedeniyle görüştüm. Benden neden ayrıldığıma dair sorular sorarak dönmemi istedi. Fikrimin kesin olduğunu görünce bana darıldı ve bir daha görüşmedi." ifadelerini kullandı.

İddia karşısında söz verilen sanık Yılmaz, tanıklar M.A. ve T.A'yı tanımadığını öne sürerek, hakkındaki iddiaları reddetti.

Sanık avukatı Şeref Gönenli de tanık ifadelerinde aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek, savunma için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 26 Temmuz'a erteledi.