Son dakika: Erzincan merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Erzincan, Erzurum Ankara, Bursa, İzmir, Hakkari ve Ardahan'da 31 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 15 zanlının polisteki işlemleri tamamlandı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Muvazzaf, emekli ya da meslekten ihraç edilen askerlerin de aralarında bulunduğu zanlılar Erzincan Adliyesine getirildi. Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 8'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan biri de savcılıktaki işlemleri sonrası salıverildi.